La certification des Galaxy Tab S9+ et Tab S9 Ultra suggère le lancement

Cela fait un moment que nous attendons la série Galaxy Tab S9 de Samsung, étant donné que la Galaxy Tab S8 de Samsung et ses grandes sœurs ont été annoncés en février 2022. Mais, cette attente pourrait bien être terminée, puisque la Galaxy Tab S9+ et la Galaxy Tab S9 Ultra viennent d’être certifiées.

Nashville Chatter a repéré des certifications TUV pour deux appareils Samsung dont les numéros de modèle ont été associés à la Tab S9+ et à la Tab S9 Ultra. Dans le cas de la Galaxy Tab S9+, ces numéros de modèle sont SM-X816B, SM-X810 et SM-X816N, tandis que dans le cas de la Ultra, il s’agit de SM-X916B, SM-X910 et SM-X916N.

Pourquoi trois pour chaque modèle ? L’un est apparemment pour un modèle 5G, l’autre pour une version Wi-Fi uniquement, et le dernier pour une version sud-coréenne. Cela signifie donc que le modèle « Plus » et le Ultra pourraient être disponibles en option avec la 5G, mais ce n’est pas surprenant.

Les listes révèlent également que les deux tablettes devraient être livrées avec un chargeur de 45 W, ce qui suggère que les tablettes elles-mêmes supportent la charge de 45 W. Ce n’est pas non plus une surprise, étant donné que la Galaxy Tab S8+ et la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra supportent toutes deux une charge de 45 W.

Disponible fin juillet ?

La plus grande nouvelle ici est simplement que ces tablettes ont été certifiées, car ce genre de certification se produit généralement peu de temps avant le lancement. Cela signifie qu’il y a de fortes chances que nous voyions la série Galaxy Tab S9 dans les deux prochains mois, ce qui coïncide parfaitement avec la date à laquelle nous nous attendons à voir le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

Ces deux appareils pliables devraient, selon les rumeurs, débarquer le 26 juillet, il y a donc de fortes chances que la série Galaxy Tab S9 débarque en même temps qu’eux. Nous verrons probablement aussi la série Galaxy Watch 6 à ce moment-là, ce qui fait que cet événement pourrait être bien rempli.