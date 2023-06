Apple prévoyait d’ajouter de la couleur aux AirPods

Apple avait initialement prévu de vendre les AirPods dans une variété d’options de couleur au-delà du blanc qui est la norme pour les écouteurs sans fil de l’entreprise depuis la première version des AirPods expédiée en 2016.

Cette nouvelle arrive par le biais d’images partagées par le collectionneur d’Apple @KostuamiSan sur Twitter relayé par AppleInsider, qui montrent un étui AirPods de couleur beige ainsi que des écouteurs teintés de bleu. D’après la publication sur Twitter, l’entreprise avait prévu de sortir des AirPods rose, rouge, violet, noir et blond, et les couleurs devaient correspondre aux options de l’iPhone 7 — un autre projet qui a finalement été annulé.

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.

Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)

And it’s been cancelled. #appleinternal #Apple pic.twitter.com/AaQqrJZbSr

— Kosutami (@KosutamiSan) May 30, 2023