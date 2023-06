Le casque AR/VR d’Apple pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2023

Presque tous les géants de la technologie veulent être les plus grands concurrents sur la scène des casques, en développant leurs propres dispositifs hybrides de réalité augmentée et de réalité virtuelle. L’un d’entre eux, Apple, travaille depuis des années sur ce concept et, si l’on en croit un nouveau rapport, son casque pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

Selon un mémo d’analyste industriel obtenu par MacRumors, non seulement Apple devrait officiellement révéler son nouveau casque AR/VR lors de la Worldwide Developers Conference de la semaine prochaine, mais la fabrication à grande échelle commencera également en octobre de cette année.

Apple devrait disposer d’un stock initial d’appareils assemblés et prêts à être expédiés juste à temps pour les vacances d’hiver. Si ce rapport s’avère exact, il pourrait bien faire d’Apple le patron de l’AR/VR à battre en décembre, lui donnant un certain avantage sur tous ses concurrents actuels et potentiels pendant l’une des plus grandes périodes d’achat de l’année.

Selon la note, rédigée par Erik Woodring, analyste Apple résident de Morgan Stanley, la ligne de production initiale ne comptera que 300 000 à 500 000 exemplaires. Il s’agit d’une série de lancement assez limitée, et chaque casque individuel devrait coûter environ 3 000 dollars, bien que même avec ce prix élevé, Apple ne devrait atteindre que le seuil de rentabilité plutôt que de faire des bénéfices, selon le mémo.

Le mémo ne précise pas pourquoi Apple adopte cette approche plus conservatrice.

Estimations de fabrication, nouvelles fonctionnalités

Parallèlement à la révélation du casque lui-même, le mémo de Woodring affirme qu’Apple prévoit également de lancer un App Store autonome pour les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui fonctionneront sur l’appareil. En outre, Apple aurait l’intention de publier des outils de développement pour le casque afin que les programmeurs indépendants puissent créer, publier et gérer leurs propres applications sur l’App Store.

Pour rappel, la présentation d’Apple à la WWDC est actuellement prévue pour le lundi 5 juin, à 19 heures, heure de Paris. Outre le casque, Apple devrait également dévoiler une nouvelle version du MacBook Air. Des théories ont également commencé à circuler selon lesquelles le géant de la technologie prévoit de nouvelles versions haut de gamme de ses puces M2 Max et M2 Ultra, qui pourraient être utilisées dans les ordinateurs de bureau Mac Studio de qualité professionnelle.