Deux autres accessoires officiels pour la Pixel Tablet pourraient encore être en préparation

On ne sait pas à quoi ressembleront ces deux accessoires ni s’ils arriveront à temps pour la disponibilité générale de la Pixel Tablet, qui débutera le 20 juin. Wojciechowska indique qu’ils sont toujours en cours de développement, sans donner plus d’informations sur leur sortie finale ou la raison de leur retard.

Apple et Samsung proposent des étuis de clavier et des stylets pour leurs tablettes. En fait, Samsung offre gratuitement le stylet S Pen avec ses meilleures tablettes Android. Les entreprises veulent que vous considériez leurs tablettes comme des appareils polyvalents pouvant servir d’ordinateurs portables en cas de besoin. La question de savoir si elles peuvent remplacer les ordinateurs portables est ouverte, mais Google ne souhaite pas vraiment s’engager dans ce débat en affirmant que sa tablette peut être utilisée comme un appareil de productivité. Mais il semble que ce n’était pas le but recherché depuis le début.

Selon Kamila Wojciechowska, il est possible que nous n’ayons pas encore une vision complète des accessoires officiels de la Pixel Tablet . Google travaille apparemment encore sur un stylet officiel et un clavier pour accompagner l’appareil .