L’application Apple Music Classical est désormais disponible sur Android

Apple Music Classical est désormais disponible sur les appareils Android, et vous pouvez télécharger l’application sur le Google Play Store.

Après l’acquisition par Apple du service de streaming de musique classique Primephonic en 2021, la société avait annoncé son intention de lancer une application de musique classique avant la fin de l’année dernière. Cependant, Apple a raté son objectif de quelques mois et n’a lancé l’application autonome sur l’iPhone qu’en mars dernier.

Vous pouvez accéder à Apple Music Classical en vous abonnant à Apple Music ou à Apple One. Ainsi, si vous êtes abonné, vous avez également accès à un service dédié à la musique classique. Cette application est un peu plus simple que l’application principale et offre des moyens de recherche de musique que l’application principale n’offre pas, comme par le compositeur, le chef d’orchestre, le numéro de catalogue, et plus encore.

L’application propose des enregistrements de musique classique sans publicité, avec un son sans perte allant jusqu’à 192 kHz/24 bits, ainsi que des milliers d’enregistrements prenant en charge l’audio spatial. Elle conserve également les métadonnées musicales détaillées de Primephonic, ce qui facilite la navigation dans son immense bibliothèque.

Le lancement d’Apple Music Classical sur Android précède la sortie d’une application optimisée pour l’iPad et le Mac. Cette arrivée est probablement due au fait que Primephonic dispose déjà d’une application sur le système d’exploitation Android, et que la nouvelle Apple Music Classical prendra simplement sa place.

Sur Android mais pas encore sur iPadOS ou macOS

C’est le deuxième système d’exploitation à avoir accès à l’application, iOS étant évidemment le premier. C’est intéressant, car cela signifie qu’il n’y a toujours pas d’application Classical pour iPadOS ou macOS. Techniquement, Apple Music Classical est utilisable sur iPadOS. Cependant, l’application n’est que l’application iOS, et elle n’est donc pas optimisée pour les écrans plus grands des iPad. Quant aux Mac, il n’y a tout simplement pas d’application disponible.

Apple admet même cette lacune dans une vidéo officielle expliquant le fonctionnement d’Apple Music Classical. La vidéo indique aux utilisateurs qu’ils doivent accéder à leurs listes de lecture classiques depuis l’application principale Apple Music. Bien entendu, il s’agit d’une solution de contournement peu pratique qui oblige les utilisateurs à passer d’une application à l’autre.

Les applications pour iPadOS et macOS nécessitent probablement beaucoup plus de travail, c’est pourquoi Apple prend son temps.