by

by

Les nouveaux outils de personnalisation de Chrome rendent le navigateur beaucoup plus amusant

Les nouveaux outils de personnalisation de Chrome rendent le navigateur beaucoup plus amusant

Si Google Chrome vous a semblé gris et peu inspirant ces derniers temps, les nouveaux outils de personnalisation du navigateur vous permettront de lui donner un coup de pinceau bien mérité.

Dans la dernière version de Chrome pour ordinateur de bureau, Google a ajouté un nouveau panneau latéral qui vous permet d’essayer une série de nouvelles couleurs, de thèmes et de paramètres stimulants. Si bon nombre de ces options étaient déjà disponibles dans Chrome, les nouvelles sont plus faciles à utiliser et vous permettent de voir en temps réel les modifications que vous apportez.

Si les mises à jour automatiques ne sont pas activées, vous pouvez mettre à jour la dernière version en cliquant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de la barre d’outils, puis en allant dans Aide > À propos de Google Chrome.

Une fois la mise à jour effectuée, comment trouver les outils de personnalisation de Chrome ? Ouvrez un nouvel onglet et vous verrez une icône « Personnaliser Chrome » dans le coin inférieur droit. Cliquez dessus pour ouvrir la nouvelle barre latérale. La principale section à modifier est la section « Apparence », en haut.

Elle vous permet de modifier deux éléments importants : la palette de couleurs générale de votre navigateur Chrome et l’image d’arrière-plan, que vous pouvez changer tous les jours. Cliquez sur « Changer de thème » et vous verrez apparaître une série d’options d’arrière-plans par défaut provenant d’une sélection d’artistes, ou des options plus subtiles comme les « formes géométriques » si celles-ci sont trop distrayantes.

Des changements plus importants sous le capot

Si vous n’arrivez pas à vous décider, il vous suffit d’activer l’option « Actualiser tous les jours » dans chaque collection pour que Chrome les fasse défiler. Outre ces thèmes, vous pouvez également choisir une couleur d’arrière-plan pour votre barre d’outils et vos onglets, grâce à la grille située plus bas. Vous avez le choix entre 15 couleurs par défaut, mais vous pouvez aller plus loin avec la pipette, qui vous permet d’entrer vos propres valeurs RVB.

Les outils de personnalisation remaniés de Chrome constituent une belle amélioration de la qualité de vie pour les utilisateurs réguliers. Google est également en train d’apporter des changements importants sous le capot de Chrome, avec ses projets de désactivation des cookies tiers qui avancent à pas de tortue.