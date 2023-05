Le Huawei Mate X3 et la série Huawei P60 ont été extrêmement populaires en Chine au premier trimestre

Huawei continue de produire des smartphones très populaires en Chine et le directeur technique du Consumer Business Group de l’entreprise, Bruce Lee, l’a clairement indiqué dans une récente déclaration.

Lors de la Huawei Mobile Innovation Technology Media Communication Conference, Lee a déclaré que le smartphone pliable Huawei Mate X3 est le smartphone le plus vendu dans le pays, tandis que la série phare P60 est la gamme la plus vendue dans le segment de prix de 4 000 à 6 000 yuans en Chine.

Selon Counterpoint Research et relayé par Huawei Central, les ventes de smartphones de Huawei pour le premier trimestre ont augmenté de 41 % d’une année sur l’autre, s’opposant à la tendance générale à la baisse sur le marché chinois des smartphones. Les livraisons de smartphones en Chine ont diminué de 8 % sur une base annuelle au cours du premier trimestre. La part de marché nationale de Huawei a atteint 9,2 % au cours de cette période, ce qui en fait la seule marque à avoir enregistré une telle croissance au cours du premier trimestre de cette année. Cela représente un gain de 48 % par rapport aux 6,2 % de parts de marché que Huawei détenait au premier trimestre 2022.

Huawei, bien que sévèrement handicapé par les restrictions américaines qui l’excluent de la chaîne d’approvisionnement de ce pays, et incapable d’obtenir des processeurs d’application 5G de pointe pour ses smartphones, a tout de même réussi à continuer d’innover pour le Mate 50 Pro de l’année dernière et bon nombre de ces innovations, y compris le verre protecteur Kunlun, la connectivité satellite bidirectionnelle, l’ouverture variable de la caméra principale, et plus encore, se sont retrouvées sur la gamme P60 également.

Si Huawei est en mesure d’enregistrer de bons chiffres de vente en Chine, il le fait sans offrir la 5G en tant que caractéristique native. Cependant, il est possible d’acheter un étui pour le P60 et le P60 Pro qui permettra à ces deux appareils d’offrir des vitesses 5G aux utilisateurs. Des étuis analogues ont été mis à disposition pour le Mate 50 et le Mate 50 Pro.

Une grosse attente pour le Mate 60

Huawei a encore une autre série phare à sortir plus tard dans l’année avec la gamme Mate 60 attendue dès le troisième trimestre. Traditionnellement, les smartphones phares de la série « P » de Huawei se concentrent sur la photographie, tandis que les smartphones de la série « Mate » de la société sont généralement dotés des dernières technologies.

L’entreprise n’est pas encore en mesure de rivaliser avec Samsung et Apple pour la suprématie en matière de vente de smartphones, et il est possible qu’elle ne revienne jamais à ce niveau. Mais en Chine, la marque Huawei est toujours d’actualité et les appareils de la société restent populaires.