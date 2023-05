Comment désactiver ou masquer les messages suggérés dans votre fil d’actualité Instagram ?

Les publications suggérées par Instagram apparaissent à la fois dans le flux et sur la page Explore, et elles sont basées sur différents facteurs. Votre activité sur l’application — comme les autres comptes que vous suivez et les publications avec m vous interagissez — détermine les publications qui s’affichent dans votre fil. D’autres facteurs influencent les publications suggérées, notamment vos interactions passées avec ce compte ou des comptes analogues, et la façon dont d’autres personnes interagissent avec la publication et le compte.

Le fil Instagram, tout comme la page Explore, est adapté au contenu que vous consommez sur l’application. Même si votre fil Instagram se compose principalement des comptes que vous suivez, les publications qui apparaissent dans votre fil ne sont pas chronologiques et sont plutôt basées sur vos interactions précédentes et les comptes qui sont susceptibles de vous intéresser. Il est possible d’afficher un fil chronologique en appuyant sur le logo Instagram en haut du fil et en choisissant Abonnements. Cependant, le flux Abonnement n’est pas activé par défaut, même après l’avoir sélectionné dans l’application.

Si la page Explore est un excellent moyen de découvrir de nouveaux contenus, le fait de voir des publications de comptes que vous ne suivez pas sur votre fil Instagram peut être gênant. Si vous souhaitez que votre flux ressemble moins à la page Explore d’Instagram, vous pouvez désactiver les publications suggérées.

Désactiver les suggestions de publications dans votre fil Instagram

Les publications suggérées sur Instagram apparaissent souvent avec une balise Suggestions pour vous, mais peuvent afficher d’autres textes. Il existe deux façons de désactiver les publications suggérées sur Instagram : dans le flux et dans les Paramètres. Voici comment les mettre en sourdine directement depuis votre flux.

Trouvez une publication suggérée dans votre fil Instagram Cliquez sur le x en haut de la publication Cliquez sur Masquer temporairement toutes les publications suggérées dans le il pendant 30 jours

Une bannière s’affiche alors à l’écran, vous informant que toutes les publications suggérées seront masquées pendant 30 jours. Pour désactiver les publications suggérées dans les paramètres d’Instagram, procédez comme suit :

Cliquez sur votre photo de profil dans l’application Instagram Cliquez sur les trois traits dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres et confidentialité Cliquez sur Contenu suggéré Activez la case à cocher située à côté de Masquer temporairement les publications suggérées

Une fois que les publications suggérées ont été repoussées, Instagram affiche le nombre de jours pendant lesquels elles resteront cachées dans ce menu. Malheureusement, il n’existe aucun moyen de désactiver définitivement les publications suggérées. Cela signifie que vous devrez répéter ces étapes chaque mois.

Masquer les publications suggérées dans Instagram Explore

La page Explore d’Instagram affiche à la fois des photos et des Reels, et est constamment mise à jour en fonction de votre activité sur l’application. La page Explore étant un outil de découverte, il n’est pas possible de désactiver complètement les suggestions comme vous pouvez le faire dans le fil d’actualité. Toutefois, si vous voyez une photo ou une vidéo que vous n’aimez pas, il est possible de la masquer. Voici comment procéder :

Tapez sur la photo ou Reel et cliquez sur les trois points Appuyez sur Pas intéressé(e) Sélectionnez une option supplémentaire dans le menu contextuel, le cas échéant

Vous pouvez maintenant choisir de ne plus voir les publications suggérées qui contiennent des mots, des phrases ou des emojis spécifiques dans la légende ou les hashtags. Le menu vous permet également de régler d’autres paramètres sous Gérer le contenu suggéré. Si vous n’avez pas aimé le message pour une raison quelconque, vous pouvez sélectionner Ce message m’a mis mal à l’aise.

Un moyen plus simple de masquer un message suggéré dans la page Explore est de le toucher et de le maintenir, puis de sélectionner Pas intéressé(e) dans le menu contextuel. Il convient de préciser que masquer un message n’équivaut pas à le signaler. Le fait de masquer une publication sur la page Explore l’empêche simplement d’apparaître dans vos recommandations, tandis que le fait de signaler une publication qui enfreint les règles d’Instagram peut entraîner la suppression de la publication en question.