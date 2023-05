Apple va modifier l’iPhone 16 Pro pour mieux concurrencer Samsung

Apple adopte une approche prudente lorsqu’il s’agit de passer à de nouveaux composants et aime extraire jusqu’à la dernière once de performance du matériel existant avant d’adopter de nouvelles technologies. La taille des écrans de ses smartphones haut de gamme n’a pas changé depuis l’iPhone 12 de 2020.

L’année prochaine, nous pouvons nous attendre à voir des écrans plus grands sur l’iPhone 16 Pro et Pro Max. Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg, explique pourquoi l’entreprise a décidé d’augmenter la taille de l’écran.

Mark Gurman a corroboré un rapport antérieur selon lequel les modèles Pro et Pro Max de l’année prochaine seront légèrement plus grands que les variantes existantes, l’iPhone 14 Pro, qui a un écran de 6,1 pouces, et l’iPhone 14 Pro Max, qui a un écran de 6,7 pouces.

Gurman n’a pas mentionné les spécifications exactes et a seulement révélé que la taille augmenterait de « quelques dixièmes de pouce en diagonale », mais l’analyste de confiance Ross Young a déclaré il y a quelques jours que l’iPhone 16 Pro aurait un écran de 6,2 pouces et que le Pro Max aurait un écran de 6,8 pouces. Il a également indiqué que le ratio hauteur/largeur augmenterait légèrement.

L’iPhone doit rattraper la série Galaxy

Interrogé par un lecteur sur la raison de cette augmentation de taille, Gurman a répondu qu’elle permettrait de se rapprocher des smartphones haut de gamme conventionnels de Samsung, faisant probablement référence au Galaxy S23 Ultra, doté d’un écran de 6,8 pouces, et au Galaxy S23+, doté d’un écran de 6,6 pouces. Il ne s’agit pas seulement d’égaler les caractéristiques des meilleurs smartphones de Samsung. Les modèles actuels n’ont pas assez de place pour de meilleurs composants.

Récemment, une rumeur indiquait qu’Apple modifierait la disposition de la caméra de l’iPhone 15 Pro Max pour loger le nouvel objectif périscopique. Mais aucun déplacement de composants ne permettra de créer de l’espace pour le nouveau téléobjectif de l’iPhone 15 Pro. Outre les caméras, des smartphones plus grands permettraient également d’utiliser des batteries plus volumineuses.

Bien que la série iPhone 14 fasse mieux que la famille iPhone 13, il ne s’agissait pas vraiment d’une mise à jour révolutionnaire et, selon un rapport, les consommateurs pensent qu’il s’agit du modèle le plus décevant depuis l’iPhone 5.

Un rapport récent indique également qu’un capteur plus grand, que l’on croyait destiné à l’iPhone 15 Pro Max, est en fait destiné à l’iPhone 16 Pro Max. Un écran plus grand, une batterie plus importante et une nouvelle caméra inciteront certainement davantage de personnes à abandonner Android, à moins que Samsung ne propose quelque chose de nouveau, ce qu’il fait toujours, nous le savons.