Teams va permettre de partager un lien vers un message dans une discussion de groupe

Trouver ce message crucial dans une discussion de groupe Microsoft Teams devrait bientôt être beaucoup plus facile, grâce à une prochaine mise à jour. Le service de vidéoconférence introduit la possibilité de partager un lien vers un message spécifique dans une discussion de groupe, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen beaucoup plus simple d’obtenir les informations dont ils ont besoin.

Dans la feuille de route de Microsoft 365, l’entreprise explique que ce changement permettra aux utilisateurs de ne plus avoir à parcourir des tonnes de texte à la recherche du message qu’ils souhaitent, mais plutôt de « permettre aux membres du groupe de discussion de naviguer rapidement vers un message et de trouver l’information ».

La mise à jour est répertoriée comme étant « en cours de développement » pour le moment, mais les utilisateurs n’auront pas trop longtemps à attendre pour l’essayer, puisque la date de début de déploiement est prévue pour juin 2023.

Une fois lancée, elle sera disponible pour les utilisateurs de Microsoft Teams du monde entier, sur Mac, ordinateur de bureau, Android et iOS.

D’autres mises à jour attendues

Cette mise à jour est la dernière d’une série de mises à jour sur le thème des messages et du chat pour Teams au cours des derniers mois. Récemment, Microsoft a annoncé qu’elle travaillait sur une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de Teams de gérer leur multitude de discussions d’une manière beaucoup plus ordonnée et compacte, avec un nouveau paramètre de densité de discussions permettant aux utilisateurs de condenser leur liste de chats et d’avoir plus de chats visibles à l’écran.

Microsoft a également annoncé récemment une vue améliorée du tableau de bord qui, selon Microsoft, peut aider les utilisateurs à identifier ou à trouver rapidement le contenu qu’ils recherchent, mettant ainsi fin aux fastidieuses recherches Ctrl+F, en parcourant des quantités de texte pour trouver une discussion particulière qui s’est déroulée il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Toutefois, la plateforme a également annoncé récemment la possibilité pour les participants à un chat de mentionner tous les membres d’un groupe en même temps, ce qui pourrait certainement causer plus de problèmes que cela n’en résoudrait.