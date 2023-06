La fonction Magic Compose de Google Messages, alimentée par l’IA, est déployée

L’intelligence artificielle (IA) a pris une ampleur effrayante au cours des derniers mois et continue d’évoluer. Les étudiants utilisent des chatbots d’IA pour faire leurs devoirs. Les journalistes les utilisent pour faciliter leur travail. Et maintenant, les introvertis peuvent les utiliser pour répondre aux gens sans vraiment leur répondre.

Vous souvenez-vous de l’époque où les cryptomonnaies étaient à la mode et où si vous n’investissiez pas dedans, vous étiez considéré comme un perdant ? À l’heure actuelle, l’IA est la tendance la plus en vogue. Désireux d’être avant-gardiste de la révolution de l’IA, Google intègre l’IA dans tout ce qui est possible. La dernière application à bénéficier d’une fonction d’IA est l’application Messages. Un nombre limité d’utilisateurs peut désormais tester la fonction Magic Compose, qui envoie des réponses en leur nom ou réécrit des brouillons dans des styles différents.

Magic Compose a été présentée en avant-première au début du mois lors de la Google I/O 2023. La fonction est désormais disponible pour certains bêta-testeurs, indique 9to5Google.

Lorsque la fonctionnalité sera opérationnelle, les utilisateurs seront invités à « l’essayer » lorsqu’ils appuieront sur la nouvelle icône en forme d’étincelle après avoir ouvert une discussion RCS. Jusqu’à 20 messages précédents et tout le contenu inclus — emojis, URL, légendes d’images et transcriptions vocales — à l’exception des pièces jointes, des messages vocaux et des e-mails, seront envoyés aux serveurs de Google pour aider Magic Compose à formuler des suggestions pertinentes et contextuelles. Les messages seront éliminés par Google une fois qu’une réponse aura été rédigée.

Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité, inscrivez-vous au programme de test bêta de Messages en vous rendant sur le Play Store. Pour l’instant, seuls les utilisateurs d’Android âgés de plus de 18 ans et résidant aux États-Unis ont le droit de l’essayer.

À la surprise générale, les membres de Google One Premium bénéficieront d’un accès prioritaire.

L’hameçonnage à un nouveau niveau ?

Les réponses générées automatiquement peuvent être très utiles lorsque vous êtes pressé. Magic Compose peut en effet modifier le ton de votre message, et il n’y a pour l’instant que 7 options. Par conséquent, si vous souhaitez vous affirmer ou vous montrer amical, vous devrez le reformuler vous-même.

Avec de telles fonctionnalités, on peut se demander si l’IA ne va pas trop loin. Nous perdons déjà notre capacité à communiquer avec les gens dans la vie réelle en raison de notre dépendance excessive aux réseaux sociaux, et la dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Google tape nos messages personnels à notre place.

Cependant, personne ne dit que vous devez utiliser cette fonction en permanence, mais en tant qu’humains, nous sommes plutôt doués pour abuser des choses.

Une autre fonctionnalité d’IA annoncée lors de la Google I/O 2023, la Search Generative Experience ou SGE, a ouvert sa liste d’attente hier. Il semble que Google souhaite que le plus grand nombre possible de personnes essaie ces nouveaux outils le plus rapidement possible.