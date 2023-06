by

Google et l’UE s’associent pour légiférer sur l’IA

L’IA est géniale. Elle peut nous aider à trouver des choses plus rapidement, à trier les informations de manière plus claire, à nous inspirer et même à rationaliser nos efforts créatifs.

Et tout cela est très bien ! Mais ce qui est moins bien, c’est que l’IA vole l’art sans le savoir. Non seulement cela, mais elle devient assez intelligente pour vous remplacer dans votre travail. Et vous savez quoi ? Ce sont des pensées effrayantes, car elles peuvent perturber la façon dont nous, les humains, vivons… nos vies.

C’est pourquoi de nombreux pays envisagent d’ores et déjà de légiférer sur cette technologie et sur l’usage que l’on peut en faire. L’Union européenne elle-même semble vouloir conclure un pacte sur l’IA et s’est trouvé un partenaire très fiable : Google lui-même.

Google n’est pas étranger à l’IA. Bard est sa plateforme et nous nous attendons à en entendre parler beaucoup plus souvent cette année, car elle va devenir accessible à un public plus large. De plus, jusqu’à récemment, l’homme qui a inventé l’IA moderne était un employé de Google. Mais il a quitté l’entreprise pour se consacrer à la lutte contre les dangers de l’IA.

Mais le fait est que s’il y a bien une entreprise qui peut aider à élaborer le bon type de lois sur l’intelligence artificielle, c’est Google. Après tout, l’IA de moindre importance alimente une tonne de produits de Google depuis des années.

Finaliser le projet avant fin 2023

Mais qu’en est-il du pacte sur l’IA lui-même ? Eh bien, selon Reuters, l’objectif ici est une réglementation équitable. Pour l’instant, l’Union attend encore que d’autres pays apportent leurs idées et leurs suggestions. L’objectif est de finaliser un projet avant la fin de l’année 2023.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déjà rendu visite au Parlement européen, où il est apparu que les deux parties sont convaincues que cette approche préventive de la législation est la bonne. Vous savez, avant que l’IA ne s’élève et ne nous réduise tous en esclavage.