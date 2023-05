La frontière entre ChatGPT et Bing Chat s’estompe

ChatGPT a donné le coup d’envoi de l’engouement actuel pour l’IA, et Microsoft s’est associée à (et a investi dans) son développeur OpenAI pour la création des fonctions Bing Chat et Copilot. Aujourd’hui, les deux chatbots se ressemblent de plus en plus.

Microsoft a annoncé au début du mois de mai qu’elle ajoutait des plugins tiers à Bing Chat, ce qui permettrait à Bing d’effectuer des actions et de vérifier des données qui ne sont pas toujours possibles dans le cadre d’une recherche sur le Web. L’exemple donné par Microsoft est l’utilisation de Bing Chat pour rechercher des restaurants dans une région, puis trouver et réserver une table avec un plugin OpenTable. La fonction de plugin ressemble beaucoup aux plugins de ChatGPT, qui ont été révélés en mars et qui ont récemment commencé à être déployés pour ChatGPT Plus.

Microsoft a déjà confirmé qu’elle travaillait avec OpenAI pour développer des plugins Bing Chat, mais cette semaine, lors de la conférence Build 2023, il a été confirmé que les plugins ChatGPT et les plugins Bing Chat seront essentiellement la même chose.

Un article de blog explique que « Microsoft et OpenAI s’engagent conjointement à soutenir et à développer l’écosystème des plugins d’IA en adoptant l’interopérabilité. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais utiliser une seule plateforme pour créer et soumettre des plugins qui fonctionnent sur les surfaces grand public et professionnelles, y compris ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot et Windows Copilot ».

Cela signifie que Bing Chat et ChatGPT disposeront de la même bibliothèque de plugins, du moins lorsque la fonctionnalité sera prête à être déployée à grande échelle. ChatGPT dispose actuellement de plugins qui peuvent se connecter à Expedia, Instacart, OpenTable, Wolfram Alpha et Zapier, pour n’en citer que quelques-uns. Certains développeurs pourraient choisir de ne soumettre leurs plugins qu’à l’un ou l’autre chatbot, mais il est trop tôt pour savoir ce qu’il en sera.

Une expérience globale

Microsoft a également annoncé que Bing était la nouvelle expérience de recherche par défaut pour ChatGPT, ce qui pourrait éliminer le besoin d’utiliser le propre plugin de navigateur Web de ChatGPT. Cette fonctionnalité rend ChatGPT beaucoup plus proche de Bing Chat, avec la possibilité de compléter son propre modèle d’apprentissage avec des données plus récentes provenant du Web. Vous pouvez également désactiver la recherche Bing, au cas où vous ne souhaiteriez pas que les résultats Web interfèrent avec les réponses.

Microsoft précise que Bing Chat et la barre latérale Edge seront accessibles aux plugins « dans les semaines à venir ». La recherche Bing pour ChatGPT est actuellement déployée pour les abonnés de ChatGPT Plus, et sera bientôt disponible en tant que plugin pour les utilisateurs gratuits.