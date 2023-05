Comment écrire du code avec ChatGPT ?

Comme nous le savons tous, ChatGPT est un grand modèle de langage (LLM) qui est entraîné sur une grande variété de données massives. Il comprend des données de connaissances générales, de bon sens, de raisonnement, de problèmes mathématiques, de codage, etc.

Tout comme vous pouvez utiliser ChatGPT pour écrire des essais, vous pouvez également l’utiliser pour écrire du code et plusieurs autres tâches. Dans ce tutoriel, nous allons spécifiquement apprendre le codage et comment nous pouvons écrire du code avec ChatGPT.

On va rapidement découvrir comment ChatGPT peut réaliser une application, puis d’autres solutions comme GitHub Copilot X et CodeGPT. Sur ce, entrons dans l’article.

Guide pas-à-pas de ChatGPT pour écrire du code avec des exemples

Pour commencer, vous pouvez commencer par quelque chose de simple. Vous pouvez simplement demander à ChatGPT d’écrire du code dans votre langage préféré. Il produira le code immédiatement. Vous pouvez également utiliser « implémenter » à la place de « écrire du code ».

Écrire du code pour l’algorithme de Dijkstra en PHP

Vous pouvez également définir le rôle de ChatGPT au début pour obtenir un meilleur résultat. Voici un exemple qui déclenchera un raisonnement en chaîne pour obtenir une meilleure réponse de ChatGPT.

Tu es un développeur Java expert. Ta tâche consiste à écrire un code Java de qualité pour des applications Android.

Pour une démonstration, j’ai demandé à ChatGPT de créer une application Android qui rappelle aux utilisateurs de boire de l’eau à intervalles réguliers. Et il a commencé à tout expliquer à partir de zéro, y compris quel IDE utiliser, quel niveau de SDK cibler, utiliser Java ou Kotlin, et plus encore

Je suis un débutant en développement Android. Comment faire pour créer une application Android ?

Lorsque je n’étais pas sûr de l’option à choisir, j’ai simplement demandé à ChatGPT, qui a tout résumé pour moi d’une manière simple

Enfin, une fois tous les outils mis en place, j’ai demandé à ChatGPT d’écrire le code en Kotlin. Il a généré le code pour une application Android ciblant Android 7.0 et plus au niveau API

Bien sûr, j’ai rencontré de nombreuses erreurs lors de la première exécution, mais j’ai également utilisé ChatGPT pour résoudre les erreurs. Vous pouvez simplement coller le message d’erreur dans ChatGPT, et le chatbot analysera le problème et corrigera l’erreur. Vous pouvez également coller tout le bloc de code dans ChatGPT, en demandant à l’IA de rechercher les erreurs ou les problèmes.

Note : Gardez à l’esprit que la version gratuite de ChatGPT (3,5) produit souvent du code qui entraîne des erreurs. Si vous utilisez ChatGPT 4, vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats.

Et après de nombreuses tentatives de va-et-vient, j’ai enfin pu lancer l’application. Bien qu’il s’agisse d’une application simple, le fait que vous puissiez coder et créer des applications à l’aide de ChatGPT sans aucune connaissance préalable est incroyable. Bien sûr, vous devez avoir un certain degré de connaissance du codage et de compréhension logique, en particulier lorsque vous développez des applications Android, mais en général, ChatGPT rend la programmation très accessible aux utilisateurs généraux.

GitHub Copilot X : écrire du code avec ChatGPT

Vous pouvez également utiliser la puissance de ChatGPT pour écrire du code directement dans GitHub. Le nouvel outil GitHub Copilot X est alimenté par le modèle GPT-4 d’OpenAI, qui est l’un des modèles de programmation les plus puissants qui existent. Il peut vous aider à écrire une fonction entière en temps réel, expliquer le code en langage naturel, trouver les erreurs et offrir des suggestions contextuelles. En outre, il prend en charge les pull request et peut automatiser de nombreuses tâches à l’aide de l’IA.

De plus, avec GitHub Copilot, vous pouvez vous concentrer davantage sur les blocs de code importants et passer moins de temps sur les schémas de code répétitifs où Copilot peut rapidement compléter le code. En outre, vous pouvez écrire votre logique en langage naturel sous forme de commentaire et Copilot mettra instantanément en œuvre la solution. Vous pouvez également intégrer Copilot à Visual Studio, Neovim, VS Code, les IDE JetBrains, et plus encore.

Parmi les langages populaires pris en charge, citons C, C++, C #, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Scala, TypeScript, etc. Si vous êtes développeur, je pense que GitHub Copilot X est mieux adapté que ChatGPT car il est conçu uniquement pour la programmation. GitHub Copilot X est actuellement en preview, et vous pouvez vous inscrire à la version bêta privée ici. Il vous en coûtera 10 dollars par mois.

Utiliser CodeGPT dans VS Code pour obtenir de l’aide pour écrire du code

Outre ChatGPT et GitHub Copilot X, CodeGPT est un autre projet qui exploite la puissance du modèle de langage GPT d’OpenAI pour vous aider à écrire du code. Il s’agit d’une extension gratuite disponible dans VS Code qui peut rendre la programmation beaucoup plus productive et utile pour vous. L’avantage est que vous pouvez utiliser le dernier modèle GPT-4 ainsi que le modèle GPT-3.5, tout comme Copilot X. Cela dit, vous devez avoir accès à l’API GPT-4 afin d’utiliser le modèle ChatGPT 4.

Lors de mes tests de l’extension CodeGPT, je l’ai trouvée très utile. Elle peut générer du code avec un simple commentaire, expliquer des fonctions et des extraits de code, remanier le code, rédiger de la documentation et faire bien d’autres choses encore. Ce que j’apprécie le plus, c’est la résolution d’erreurs avec CodeGPT. Vous pouvez sélectionner un bloc de code, faire un clic droit dessus et demander à CodeGPT de trouver des problèmes. Il parcourra le code de manière contextuelle et répondra en proposant une solution possible. Tout cela se fait par l’intermédiaire de la clé API OpenAI que vous devrez acheter une fois le crédit gratuit épuisé. En résumé, si vous utilisez VS Code comme IDE, je vous conseille vivement d’essayer CodeGPT.