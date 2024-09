EcoFlow Power Hat : Rechargez votre téléphone au soleil avec ce chapeau innovant

Non, vos yeux ne vous trompent pas : le Power Hat de EcoFlow peut recharger votre téléphone simplement en s’exposant au soleil.

Les technologies portables ont beaucoup évolué. Cette année, nous avons vu apparaître des boucles d’oreilles de surveillance de la santé et la possibilité d’aider les personnes souffrant de problèmes de cordes vocales à parler à nouveau. Le Power Hat est sans aucun doute plus gadget que les autres produits portables, mais il suscite beaucoup d’enthousiasme.

EcoFlow est spécialisée dans la technologie solaire et l’énergie portable, et ce nouveau chapeau est donc tout à fait dans ses cordes.

Avez-vous déjà eu envie de porter 8 panneaux solaires sur votre tête ? Moi non plus, mais c’est pourtant l’expérience que propose EcoFlow. Le grand chapeau peut capter les rayons sous tous les angles avec une couverture de 360 degrés, vous protégeant du soleil et collectant de l’énergie simultanément.

Équipé de ports USB-A et USB-C, il peut charger deux appareils en même temps. EcoFlow affirme pouvoir recharger complètement un téléphone de 4 000 mAh en 3 à 4 heures — ce qui n’est pas une vitesse fulgurante, mais n’est pas si mal si vous êtes en pleine nature et sans électricité.

Le Power Hat de EcoFlow n’est pas encore vendu en France

Pour rendre à César ce qui lui appartient, le chapeau ne pèse que 370 g et peut être plié. Les panneaux étant constitués de silicium monocristallin percolé, vous n’aurez probablement pas l’impression que plusieurs panneaux solaires pèsent sur votre tête. Il est également étanche à l’eau et à la poussière, ce qui est idéal pour des activités telles que la pêche et la randonnée.

Il était en vente au prix de 79 dollars, contre 129 dollars auparavant, et est disponible en deux tailles ajustables. Il est disponible en deux tailles ajustables. Le noir est la seule couleur disponible.

Les précommandes pour le Power Hat sont actuellement épuisées et la disponibilité au détail n’est pas encore confirmée. Gardez un œil sur le site Web d’EcoFlow pour plus d’informations si vous voulez mettre la main sur un chapeau.