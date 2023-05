L’IA de Google Bard peut désormais récupérer des images

Google a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité majeure dans son chatbot Bard, et bien que la plateforme ne soit pas encore aussi robuste que Bing Chat de Microsoft — qui s’appuie sur la technologie d’OpenAI — elle rattrape rapidement son concurrent. Dès à présent, certains utilisateurs de Google peuvent demander à Bard de récupérer des images pour eux, ce que l’IA fera, éliminant ainsi la nécessité de faire défiler manuellement les résultats de Google Images.

Pour l’instant, il y a quelques limitations, notamment le fait que Bard ne délivre des images que dans des conversations écrites en anglais. Toutefois, Google indique qu’il ajoutera bientôt la prise en charge d’autres langues et qu’il ne s’agit là que du début des capacités de Bard en matière d’images.

Comme récemment annoncé lors de la conférence Google I/O 2023, la technologie Firefly d’Adobe sera implémentée directement dans Bard, ce qui lui permettra de générer (plutôt que de simplement récupérer) des images. Microsoft offre déjà des capacités de génération d’images dans Bing Chat en utilisant DALL-E 2.

La capacité de récupération d’images de Bard est apparue cette semaine, et elle est capable de traiter des tâches assez complexes et très spécifiques présentées en langage clair. Au niveau le plus basique, vous pouvez demander à Bard de vous trouver une image de quelque chose et il le fera, en incluant un lien vers la source de l’image. Ce n’est toutefois pas très utile, et c’est là qu’entrent en jeu des messages plus complexes.

Idéal pour des recherches très précises

Les utilisateurs peuvent demander à Bard, par exemple, de trouver cinq images de chats noirs aux yeux verts portant un collier doré, et l’IA parcourra les résultats de la recherche pour en extraire cinq exemples d’images répondant à vos critères. Vous pouvez également lui demander de trouver des images en fonction de leur licence — par exemple, pour récupérer des images qui sont dans le domaine public. Il est nécessaire de vérifier la licence vous-même, car Bard est connu pour se tromper dans ses informations, mais cette fonctionnalité est tout de même appréciée.

En outre, il se peut que des images soient incluses dans les résultats, même si vous ne les avez pas explicitement demandées. Il pourrait s’agir, comme le montre l’exemple fourni par Google, d’images d’aliments accompagnant des informations sur des restaurants, ce qui donnerait aux utilisateurs un élément visuel essentiel en plus du texte.

Google n’a pas fourni de date de sortie précise pour l’outil de génération d’images basé sur Firefly, mais il est probable qu’elle ne soit pas très éloignée.