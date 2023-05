Build 2023 : Microsoft Fabric est une nouvelle plateforme unifiée pour l’analyse de données

Bien qu’il promette d’être un puissant outil pour l’analyse de l’IA, Fabric lui-même utilise l’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à faire leur travail . Microsoft affirme que l’IA générative — grâce au service Azure OpenAI (et donc, le même modèle qui sous-tend ChatGPT) — permettra aux clients de « créer des flux de données et des pipelines de données, de générer du code et des fonctions entières, de construire des modèles d’apprentissage automatique ou de visualiser les résultats ».

La septième et dernière charge de travail, Data Activator, permettra la détection et la surveillance des données en temps réel lorsqu’elle sera disponible « prochainement ».

La solution Microsoft Fabric comprend Power BI pour la visualisation et l’analyse , ainsi que pas moins de cinq fonctionnalités supplémentaires qui sont actuellement en preview : Data Factory, Synapse Data Engineering, Synapse Data Science, Synapse Data Warehousing et Synapse Real-Time Analytics.