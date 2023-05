Des images de la Galaxy Watch 6 Classic avec sa bague tournante font surface

La gamme d’appareils de nouvelle génération de Samsung a commencé à faire l’objet de fuites, une fois de plus, des semaines avant leur lancement. Cette fois-ci, une source a partagé des rendus censés représenter la Galaxy Watch 6 Classic, la version plus haut de gamme de la Galaxy Watch 6 standard.

Et selon toute vraisemblance, Samsung envisagerait de réintroduire la bague tournante dans sa prochaine Galaxy Watch 6. Des fuites de rendus du modèle « Classic » ont émergé, donnant un aperçu de cet élément de design potentiel. MySmartPrice a publié une série de rendus « design » présentant la Galaxy Watch 6 Classic. Les rendus révèlent le retour de la bague tournante, une caractéristique familière de la Galaxy Watch 4 Classic.

La bague tournante semble légèrement plus fine, mais pas autant que la rumeur le laissait entendre. L’écran circulaire à l’intérieur de la bague mesurerait 1,47 pouce sur le modèle le plus grand. Samsung joue une fois de plus la carte du minimalisme en conservant la signature du cadran rond et l’esthétique du crochet incurvé de ses précédentes smartwatches.

Un autre changement de design inspiré par la Galaxy Watch 5 Pro est évident sur la Watch 6 Classic, qui présente un bord plat distinct sur le côté. Cette modification suscite des spéculations quant au potentiel abandon du modèle « Pro », bien que cela reste incertain, étant donné le retour surprise de la bague tournante. Les images montrent également une finition brossée et un bracelet à fermoir magnétique analogue à celui de la Galaxy Watch 5 Pro.

Les rapports suggèrent que la Galaxy Watch 6 Classic pourrait être dotée d’un écran de 1,47 pouce avec une résolution plus élevée de 470 x 470 pixels. En outre, la batterie serait plus grande que celle de sa prédécesseure, avec une potentielle capacité de 425 mAh contre 361 mAh pour la Galaxy Watch 4 Classic.

Un lancement en juillet

Les futures smartwatches Galaxy Watch devraient inclure diverses fonctions liées à la santé et au fitness, notamment la notification de rythme cardiaque irrégulier, pour laquelle Samsung a récemment obtenu l’approbation de la FDA. Cette fonction devrait être disponible dans un premier temps sur les nouveaux appareils Galaxy Watch. Les fuites montrent la Galaxy Watch 6 Classic en noir, mais il est fort probable que d’autres couleurs soient proposées.

Samsung devrait lancer la série Galaxy Watch 6 en juillet, coïncidant avec la sortie des Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, et de la nouvelle série Galaxy Tab S9. L’événement serait prévu pour le 26 juillet de cette année.