Les montres Galaxy Watch de Samsung enregistreront bientôt les rythmes cardiaques irréguliers

Dans le but d’améliorer ses fonctions de santé, Samsung va bientôt introduire la possibilité d’enregistrer les battements de cœur irréguliers avec ses Galaxy Watch, conformément à une récente approbation reçue par la FDA à ce sujet. La société va ainsi porter la fonctionnalité ECG de la Galaxy Watch à un niveau supérieur.

La Food and Drug Administration (FDA) a donné son feu vert à Samsung pour introduire une nouvelle fonctionnalité appelée Irregular Heart Rate Notification (IHRN) sur ses smartwatches existantes et à venir. La fonctionnalité IHRN ne sera pas une fonction autonome. Elle est censée s’intégrer de manière transparente à la fonctionnalité ECG préexistante et à l’application Samsung Health Monitor.

Samsung a souligné que les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de décès dans le monde. Ainsi, le géant sud-coréen pense que sa fonctionnalité IHRN aidera les utilisateurs à éviter les potentiels risques pour la santé liés aux maladies cardiovasculaires. Cette fonctionnalité permettrait de réduire les risques d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et de complications cardiovasculaires telles que la fibrillation auriculaire (AFib). Certains cas de fibrillation auriculaire sont asymptomatiques, ce qui fait que les gens ne sont pas conscients des risques qu’ils courent.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit de l’activer. Votre Galaxy Watch fera le reste. Elle surveille en permanence vos battements cardiaques et ne vous avertit que lorsqu’elle est certaine d’un certain nombre de battements irréguliers à l’aide de son capteur BioActive. Vous serez alors invité à effectuer un ECG sur votre Samsung Galaxy Watch.

Pour ceux qui l’ignorent, les montres Apple Watch sont déjà dotées de cette fonctionnalité, et une fonction analogue est également disponible sur les wearables Fitbit.

Un must have pour la Galaxy Watch 6 puis les anciens modèles

Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe Digital Health de Samsung Electronics, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer que la notification de rythme cardiaque irrégulier, conçue pour aider des millions de personnes dans le monde qui ne sont peut-être pas conscientes d’un risque cardiaque, a été approuvée par la FDA. Il s’agit d’un nouveau exemple de la manière dont Samsung privilégie les solutions de sécurité proactives et permet aux utilisateurs de bénéficier d’une compréhension plus globale de leur santé cardiovasculaire et de leur santé générale ».

La prochaine smartwatch Galaxy Watch, probablement la série Galaxy Watch 6, sera la première à recevoir cette nouvelle fonctionnalité IHRN (dans le cadre de One UI 5 for Watch), qui sera lancée plus tard cette année. Par la suite, Samsung prévoit un déploiement régulier de la fonctionnalité sur les Galaxy Watch 5 et 4.