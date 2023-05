Build 2023 : Microsoft présente l’application Windows Backup

Windows dispose depuis des années d’un ensemble d’outils de sécurité tout à fait décents, avec une protection par pare-feu, une recherche de virus et d’autres fonctionnalités qui permettent de protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants sans avoir recours à des logiciels tiers. De plus, l’utilitaire intégré d’historique des fichiers constitue un moyen efficace de sauvegarder vos données sur un périphérique externe afin de les conserver en toute sécurité.

Mais s’il est une chose qui manque encore cruellement à Windows, c’est bien un bon utilitaire de sauvegarde et de restauration. Un bon utilitaire de sauvegarde et de restauration qui facilite la sauvegarde de vos applications et de vos paramètres dans le cloud et leur restauration lorsque vous changez d’ordinateur ou réinstallez Windows sur votre PC actuel. Mais cela pourrait bientôt changer : Microsoft a présenté une nouvelle application Windows Backup qui permettra de prendre en charge les sauvegardes dans le cloud à de nombreux endroits de l’expérience Windows 11.

Une première version de Windows Backup est disponible dès maintenant pour les membres du programme Windows Insider Preview qui testent les builds du canal de développement de Windows 11.

Microsoft explique que l’objectif est de permettre aux utilisateurs de passer plus facilement à un nouveau PC en restaurant leurs applications et leurs données en quelques minutes seulement. Si Windows Backup était installé sur votre ancien ordinateur, tout ce que vous devriez avoir à faire lors de la configuration d’un nouvel ordinateur est de vous connecter avec vos informations de compte Microsoft et d’utiliser la fonction de restauration lors de la configuration de votre nouveau système, puisqu’elle est incluse dans l’expérience de sortie de boîte (OOBE) à partir de Windows 11 Insider Preview Build 23466.

Microsoft indique que, entre autres, vous pouvez sauvegarder et restaurer les paramètres du système ainsi que les applications du Microsoft Store qui sont épinglées dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer. Cela s’ajoute aux fichiers sauvegardés sur OneDrive et aux connexions au réseau WiFi et autres mots de passe enregistrés sur votre compte, qui étaient déjà disponibles pour la sauvegarde et la restauration.

Quelques restrictions à savoir

Dans l’ensemble, la nouvelle expérience de sauvegarde et de restauration de Windows semble très similaire à la façon dont les smartphones et les Chromebooks gèrent la sauvegarde et la restauration des données depuis des années. Il est agréable de voir qu’elle arrive enfin sur la version de bureau de Windows.

Microsoft ne mentionne pas les applications qui ne sont pas téléchargées à partir du Microsoft Store, et j’imagine qu’il y a une bonne raison à cela. Si l’entreprise peut clairement utiliser le Microsoft Store pour retélécharger et installer des applications gratuites et payantes liées à votre compte, elle a beaucoup moins de contrôle sur les logiciels que vous avez téléchargés sur d’autres sites Internet ou sur les licences que vous avez achetées directement auprès d’autres entreprises.

Ainsi, alors que le nouveau processus de sauvegarde et de restauration pourrait théoriquement vous permettre de configurer un nouvel ordinateur comme l’ancien en quelques minutes… les choses iront certainement plus vite si vous n’utilisez que des applications du Microsoft Store. Et je soupçonne la plupart des lecteurs de Liliputing qui utilisent Windows d’utiliser de nombreux logiciels provenant d’autres sources.

Mais il est bon de savoir que Windows sauvegardera vos paramètres.