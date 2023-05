Meta vend GIPHY à Shutterstock, ce qui lui ferait perdre beaucoup d’argent

Le géant de la photo en ligne Shutterstock a annoncé aujourd’hui qu’il rachetait Giphy (stylisé en « GIPHY ») à son propriétaire actuel, Meta, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire d’une valeur de 53 millions de dollars. Meta aurait payé environ 400 millions de dollars pour acquérir Giphy en 2020, la vente à Shutterstock représente donc une perte monétaire importante.

Meta n’avait toutefois pas vraiment le choix, car l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) lui a ordonné de céder Giphy en 2022, en invoquant des problèmes de concurrence dans le secteur. Par exemple, la possibilité que Giphy favorise la fourniture de contenu aux plateformes Facebook et Instagram de Meta plutôt qu’à des concurrents comme Twitter et Snapchat. Cette vente forcée fait suite à une amende de 69,6 millions de dollars infligée par la CMA pour la poursuite de l’acquisition de Giphy par Meta sans autorisation réglementaire.

Giphy se présente comme la plus grande base de données mondiale d’images animées et d’autocollants en ligne, principalement utilisés sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.

Selon Shutterstock, l’entreprise reçoit plus de 1,3 milliard de demandes de recherche par jour, ce qui se traduit par 15 milliards d’impressions quotidiennes.

L’acquisition de Shutterstock ne devrait pas avoir d’incidence notable sur les utilisateurs du réseau social Meta. Comme condition de la vente, Facebook et Instagram auront un accès continu au contenu de Giphy, aux côtés d’autres réseaux sociaux comme Twitter ou Snapchat. La bibliothèque de contenus de Giphy se compose d’œuvres fournies par des artistes individuels, ainsi que par des partenaires médias tels que Disney et Netflix.

