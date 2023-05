Adobe Photoshop utilisera l’IA générative pour remplir les images

Adobe a déjà plongé dans le monde de l’IA générative, avec l’introduction d’Adobe Firefly en mars. La société apporte maintenant l’IA générative à Photoshop pour vous aider à corriger et à remixer vos images.

La suppression des défauts des images dans Adobe Photoshop a toujours été fastidieuse, nécessitant généralement une bonne partie du temps à jouer avec les calques, la brosse à cloner et l’outil gomme pour obtenir un résultat parfait. Hier, Adobe a annoncé que, grâce à son outil d’imagerie IA générative Firefly, elle a ajouté Generative Fill (Remplissage génératif) dans Photoshop.

La société présente cette nouvelle fonctionnalité d’IA comme le « premier copilote au monde dans les workflows de création et de conception ». Au lieu d’utiliser des outils pour ajouter ou supprimer des parties d’une image, vous pouvez utiliser des invites textuelles pour accomplir la même tâche.

L’outil est encore en phase de test bêta, mais Adobe indique qu’il devrait être lancé au cours du second semestre de cette année. Selon Adobe, l’IA Firefly est formée sur la bibliothèque d’images d’Adobe Stock. Cela signifie que l’IA n’est pas entraînée sur des documents protégés par des droits d’auteur autres que ceux détenus par Adobe. La fonctionnalité sera également disponible sous la forme d’un outil Web.

Le communiqué de presse d’Adobe parle de magie. Mais dans la pratique, si l’on demande à l’IA de supprimer une personne à l’arrière-plan, un calque est créé sur l’image avec les modifications générées par l’IA et l’image originale est conservée intacte.

L’outil d’Adobe pour gagner du temps

Adobe affirme que cela peut accélérer considérablement les workflows et que cela pourrait permettre d’éliminer les aspects les plus ennuyeux de Photoshop et d’en faire un processus plus rationnel.

Il convient de préciser que les experts de Photoshop n’ont probablement pas à craindre de perdre leur emploi pour l’instant, car à en juger par les exemples d’images, il semble que l’outil soit mieux adapté aux modifications stylistiques et au nettoyage général des images. Toutefois, il permet d’intervertir les arrière-plans et d’ajouter de nouvelles parties à une composition Photoshop. Les images entièrement générées par l’IA présentent toujours la bizarrerie caractéristique de tout art généré par l’IA.

Vous pouvez tester Generative Fill dans la version bêta de l’application Photoshop pour ordinateur de bureau à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez également l’essayer à partir de l’application bêta Firefly.