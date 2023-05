L’iPhone 16 pourrait revenir à une configuration de double caméra à la verticale

Selon un tweet de @URedditor et relayé par 9to5Mac, Apple va modifier la disposition des doubles caméras sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, prévus pour 2024.

Depuis l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, les caméras arrière des blocs de caméra des appareils non Pro sont montées en diagonale. Mais l’informateur de Twitter affirme que sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, Apple reviendra à la disposition verticale observée pour la dernière fois sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model.

Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 22, 2023