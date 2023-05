Build 2023 : Windows Terminal se dote de fonctions d’IA grâce à GitHub Copilot

Dans le cadre de sa Build 2023, Microsoft intègre un chatbot en langage naturel dans son application Windows Terminal. L’expérience de chat GitHub Copilot sera disponible pour les utilisateurs de Windows Terminal alors que Microsoft expérimente l’ajout de fonctionnalités basées sur l’IA dans les fonctionnalités Windows.

“Les utilisateurs de GitHub Copilot pourront tirer parti de l’IA en langage naturel, à la fois en ligne et dans une expérience de chat expérimentale, pour recommander des commandes, expliquer des erreurs et prendre des mesures dans l’application Terminal“, explique Panos Panay, responsable de Windows, dans un article de blog publié hier. L’extension de GitHub Copilot à Windows Terminal intervient quelques mois après que GitHub a annoncé un nouvel assistant de type ChatGPT pour aider les développeurs à écrire et à corriger du code.

Microsoft a d’abord annoncé Windows Terminal à Build en 2019, à la grande surprise des développeurs. Il est devenu un outil populaire sur Windows 10, et Microsoft a fini par en faire l’expérience de ligne de commande par défaut de Windows 11 l’année dernière. Les développeurs voient maintenant Windows Terminal s’ils tentent de lancer l’Invite de commande, et Microsoft a progressivement ajouté de nouvelles fonctionnalités à Windows Terminal au cours des dernières années. L’application Windows Terminal comprend la prise en charge de plusieurs onglets, des thèmes colorés, des options de personnalisation et la prise en charge d’un rendu de texte et d’emoji entièrement basé sur le GPU.

Microsoft indique qu’elle expérimente actuellement l’IA de GitHub Copilot dans d’autres outils de développement, comme son propre débogueur WinDbg. WinDbg est souvent utilisé par les développeurs pour déboguer les applications en mode utilisateur, les pilotes de périphériques et même Windows. Il s’agit d’un outil populaire auprès des administrateurs informatiques pour dépanner les écrans bleus de la mort (BSOD) grâce à sa capacité à analyser les vidages de mémoire produits par Windows.

Si vous souhaitez essayer le Windows Terminal ou les futures expériences de WinDbg avec l’IA, vous devez vous inscrire sur la liste GitHub Copilot Chat pour y avoir accès.