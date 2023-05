Voici les premiers fichiers CAO de l’iPhone 16 Pro Max et son grand écran

Nous attendons peut-être encore qu’Apple annonce la série iPhone 15, mais cela n’a pas empêché les fuites concernant l’iPhone 16 de se multiplier. Plus précisément, de nouveaux rendus donnent un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 16 Pro Max de 2024.

En collaboration avec Sonny Dickson, 9to5Mac a publié les premiers rendus CAO de l’iPhone 16 Pro Max/iPhone 16 Ultra. Le nom de l’appareil n’est pas encore connu, mais les rendus montrent à quoi ressemblera potentiellement l’écran de 6,9 pouces annoncé par la rumeur.

Le rendu ci-dessus montre l’iPhone 16 Pro Max à côté de ce que nous pensons être l’iPhone 15 Pro Max. Le modèle Pro Max ou Ultra de cette année devrait conserver la taille d’écran de 6,7 pouces qu’Apple utilise depuis l’iPhone 12 Pro Max, mais l’iPhone 16 Pro Max devrait passer à 6,9 pouces. Deux dixièmes de pouce ne semblent pas beaucoup sur le papier, mais comme le montrent clairement les rendus, l’iPhone 16 Pro Max pourrait être beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Le poids de l’iPhone 16 Pro Max n’est pas spécifiquement mentionné, mais un écran plus grand signifie un téléphone plus grand – et cela se traduira naturellement par un appareil encore plus lourd que l’iPhone 14 Pro Max de 240 grammes que nous avons aujourd’hui.

D’un côté, un écran plus grand peut être considéré comme un changement positif. Cela signifie plus d’espace pour regarder des films, jouer, naviguer dans vos applications, etc. Que vous ayez besoin d’un écran plus grand pour des raisons d’accessibilité ou que vous aimiez simplement la nature immersive des téléphones de grande taille, ces rendus pourraient être une aubaine pour vous.

L’iPhone 16 devrait également grandir

Cependant, d’autres pourraient être déçus de cet hypothétique iPhone 16 Pro Max. Il est également question que l’iPhone 16 Pro passe d’un écran de 6,1 pouces à un écran de 6,3 pouces.

La bonne nouvelle, c’est que nous n’en sommes qu’au tout début des rumeurs concernant l’iPhone 16, et que tout ce dont nous parlons aujourd’hui peut changer d’ici septembre 2024.