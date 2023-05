Apple doit être en train de créer son propre rival pour le ChatGPT

Tout cela donne l’impression qu’Apple est en train de développer sa propre alternative à ChatGPT ou son propre chatbot IA. Après tout, Apple possède de nombreux produits qui pourraient bénéficier d’une bonne dose d’IA générative pour rester à la hauteur de la concurrence. Siri en est l’exemple le plus évident, et la récente mise à jour d’iOS par Apple montre que l’entreprise fait déjà des progrès intéressants dans ce domaine. Mais étant donné que Google a déjà apparemment abandonné Google Assistant pour Bard , l’avenir de Siri est certainement en suspens. En effet, avec ChatGPT officiel d’iOS dans la nature, plus personne n’utilisera Siri (si tant est qu’il l’ait fait au départ).

Vous n’êtes toujours pas convaincu qu’Apple prend l’IA au sérieux ? Le PDG Tim Cook a lui-même fait l’éloge de l’IA générative et en a parlé de manière plutôt positive lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2023 d’Apple. À première vue, il semble qu’Apple s’intéresse de près à ce que font des entreprises comme OpenAI, Microsoft, Google et d’autres.