Le nouveau purificateur de Dyson change complètement son design habituel

Dyson est célèbre pour ses sèche-cheveux sans lame et ses aspirateurs sans sac, mais aussi pour ses purificateurs d’air au design unique qui surprennent ceux qui les voient pour la première fois parce qu’ils ressemblent à d’énormes ventilateurs creux… jusqu’à ce que l’on comprenne comment ils fonctionnent.

Le nouveau purificateur d’air de la marque, le Big+Quiet Formaldehyde, a remplacé ce design iconique par un autre plus frappant, rappelant les formes de R2D2. Il est né de la trajectoire de la marque dans la connaissance de l’acoustique, du flux d’air, de la filtration et des compresseurs.

Trois phases et le « mode brise »

Ce purificateur est doté d’un système aérodynamique conique qui lui permet d’offrir, selon la marque, un débit d’air plus de deux fois supérieur à celui des précédents modèles. Il peut atteindre des jets allant jusqu’à 90 litres d’air purifié par seconde, projetés à une distance pouvant aller jusqu’à dix mètres. Autrement dit, il est capable de fonctionner dans de grands espaces, ce qui témoigne peut-être de la vocation d’entreprise d’un produit fantastique pour les environnements fermés, mais qui ne convient pas à tous les budgets.

En outre, il permet de projeter l’air à des angles de 0º, 25º ou 55º, configurables par l’utilisateur, et comprend un capteur de CO2 qui indique les moments optimaux ou les plus appropriés pour ventiler.

Entre ses parois se trouve un joint labyrinthique qui a un objectif précis : réduire le bruit. Faire en sorte que ce purificateur ne soit pas une nuisance pour les personnes qui l’entourent, que ce soit à la maison ou au bureau, est un point sur lequel la marque a insisté, ce qui explique que le compartiment moteur ait également été redessiné en détail avec cette idée en tête.

En mode de puissance maximale, il atteint 56 décibels, un chiffre nettement inférieur aux 60 décibels des précédents modèles et plus conforme aux recommandations des autorités.

Un filtrage très précis

Le filtrage de l’air s’effectue en trois étapes. Il capture jusqu’à 99,95 % des particules ultrafines de l’air, élimine « jusqu’au triple » du NO2 et détruit « en permanence » le formaldéhyde, un composé chimique spécifiquement attaqué par une cellule électrochimique qui le reconnaît et donne son nom à ce modèle, comme l’avait fait son prédécesseur.

Le filtre HEPA, qui entoure l’intérieur du boîtier, a une durée de vie de cinq ans, selon le fabricant. Comme les filtres à charbon, ils peuvent être remplacés par un nouveau filtre vendu par la marque au prix de 99 euros. L’opération s’effectue sans qu’il soit nécessaire d’y toucher.

Le capteur de gaz détecte les COV, le NO2 et le benzène ; le capteur de particules utilise un laser infrarouge pour détecter les PM2,5 et les PM10 dans l’air ; la température et l’humidité contrôlent et collectent les données de la pièce dans laquelle se trouve le purificateur.

En ce qui concerne le formaldéhyde, il est important de le détruire, et pas seulement de le capturer. En effet, le formaldéhyde est reconnu par l’OMS comme l’un des gaz les plus dangereux. Si d’autres purificateurs peuvent le capturer, Dyson affirme le détruire. S’il est simplement capturé, il peut à nouveau émaner. S’il est détruit, c’est fini. Il se transforme en une petite quantité de CO2 et de vapeur d’eau, selon la marque.

Ce purificateur est doté d’un mode automatique, qui laisse aux capteurs le soin de configurer l’appareil en fonction de la qualité de l’air, et d’un mode « ne pas déranger », qui permet d’utiliser l’écran le moins lumineux possible et le mode le plus furtif. Il est également doté de minuteurs de sommeil, que vous pouvez programmer à des intervalles allant d’une demi-heure à huit heures.

Pas encore disponible

Il comprend également un élément qui s’est imposé dans les purificateurs de la génération précédente : le « mode brise », qui recrée la brise naturelle grâce à un algorithme qui contrôle un jet d’air de manière à ce qu’il oscille avec un mouvement ascendant et descendant.

Il est également doté de capteurs qui contrôlent en temps réel les niveaux de particules, de gaz et du formaldéhyde susmentionné. Ils peuvent être consultés dans l’application du fabricant pour connaître à tout moment la qualité de l’air de la maison ou du bureau, mais aussi sur l’écran LCD qui affiche ces données, ainsi que le mode ou la puissance choisis.

Le Big+Quiet Formaldehyde n’a pas encore de date de lancement en France ni de prix confirmé.