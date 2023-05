OPPO lancera la série haut de gamme Reno 10 le 24 mai

OPPO est prête à faire des vagues dans l’océan des smartphones avec le lancement de sa très attendue série Reno 10 en Chine le 24 mai. La société a officiellement confirmé qu’elle dévoilerait trois smartphones haut de gamme dans le cadre de cette série : le Reno 10, le Reno 10 Pro et le Reno 10 Pro+ 5 G. Après de nombreux teasers de OPPO et quelques fuites très médiatisées, nous savons presque tout sur la série à venir.

Les dernières informations, provenant du réseau chinois Weibo, complètent le tableau avec les spécifications de la caméra du Reno 10. La gamme sera dotée d’une puissante configuration à trois caméras, avec un accent particulier sur les capacités de zoom téléobjectif.

OPPO a confirmé que ce smartphone sera équipé d’un téléobjectif dédié d’une longueur focale équivalente à 47 mm, ce qui permettra d’obtenir des performances de zoom optique décentes et de prendre des portraits sympas.

De plus, le module de la caméra en forme de pilule intègrera un nouveau capteur de 64 mégapixels pour la caméra principale. Bien que OPPO soit restée très discrète sur le nombre exact de mégapixels du téléobjectif et de la caméra ultra-large du modèle standard, d’autres sources suggèrent que nous pourrions voir une combinaison impressionnante, comprenant un capteur OmniVision OV64B de 64 mégapixels, une caméra ultra-large Sony IMX355 de 8 mégapixels et un téléobjectif Sony IMX709 de 32 mégapixels avec des capacités de zoom optique de 2x.

Les signaux sont contradictoires en ce qui concerne l’appareil photo et les capteurs des différents modèles : le modèle Pro serait équipé d’un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large Sony IMX355 de 8 mégapixels et d’un téléobjectif Sony IMX709 de 32 mégapixels, tandis que le modèle supérieur inclurait un puissant appareil photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et un zoom périscopique innovant de 64 mégapixels.

D’autres informations

En ce qui concerne l’écran, les initiés de l’industrie suggèrent que le Reno 10 présentera un généreux écran OLED de 6,74 pouces, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution full HD+. Les deux modèles supérieurs présenteront la même taille d’écran et le même taux de rafraîchissement, mais la résolution passera à 1,5 K. En outre, le smartphone sera doté d’un capteur optique d’empreintes digitales intégré à l’écran, d’une mémoire vive de 12 Go et d’une capacité de stockage interne de 256 Go.

Le Reno 10 standard sera équipé d’un processeur Snapdragon 778G, tandis que les modèles Pro et Pro+ auront un SoC MediaTek Dimensity 8200 à l’intérieur. Les Reno 10 et Reno 10 Pro seront dotés d’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh supportant une charge rapide filaire de 80 W, et la version Pro+ aura une batterie de 4 700 mAh, amplifiant le support de charge à 100 W.

Les trois smartphones de la série Reno 10 seront probablement équipés de la dernière version ColorOS 13.1 basée sur Android 13.