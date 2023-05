La Huawei Watch 4 va ravir les diabétiques avec des contrôles de glycémie

Cela fait des années que l’on écrit sur une fonctionnalité liée à la santé qui pourrait rendre la montre la plus populaire du monde encore plus populaire. Apple aurait travaillé sur un moyen d’ajouter à l’Apple Watch une fonction non invasive de contrôle de la glycémie. Les diabétiques insulinodépendants doivent mesurer leur glycémie avant de s’injecter de l’insuline avant chaque repas. Le processus actuel implique un test douloureux et relativement onéreux (à moins d’être assuré) qui doit être effectué au moins trois fois par jour.

Pour mesurer leur glycémie, les diabétiques utilisent une petite aiguille pour prélever une goutte de sang qui est ensuite placée sur une bandelette réactive jetable ; cette bandelette est insérée dans un appareil appelé glucomètre. Après quelques secondes de traitement, le résultat apparaît sur l’écran et détermine la quantité d’insuline à injecter par le diabétique. Bien que d’autres entreprises travaillent sur des appareils portables non invasifs de mesure de la glycémie, il semble que tout le monde attende d’Apple qu’elle intègre une telle fonction à l’Apple Watch.

Richard Yu a récemment publié un message relayé par HuaweiCentral qui comprend une alléchante vidéo mettant en évidence certaines des caractéristiques de la Huawei Watch 4. Le clip montre une femme qui ajoute du sucre à son café, mais qui le retire lorsqu’elle reçoit une alerte de sa montre indiquant qu’elle est exposée à un risque d’hyperglycémie, c’est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang.

Huawei indique que la montre ne fournit pas de relevés de glycémie à la demande, comme le souhaiteraient les diabétiques. Au lieu de cela, la montre passe en revue « 10 indicateurs de santé en 60 secondes », selon Yu. Il ajoute que ces indicateurs comprennent « la fréquence cardiaque, les caractéristiques de l’onde de pouls, et plus encore ». Cette fonction a été lancée après que Huawei a effectué plus de 100 000 heures de surveillance et testé plus de 800 000 données relatives à la glycémie. Il est important de noter qu’aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Richard Yu a écrit sur les réseaux sociaux : « Je suis très heureux de partager avec vous l’une de nos dernières réalisations dans le domaine de la santé. Depuis 2013, Huawei a continué à innover et à coopérer avec des institutions médicales faisant autorité au cours de la dernière décennie, et a fait de nouveaux progrès dans le domaine de la santé de la glycémie. Les montres Huawei seront les premières à soutenir la recherche sur l’évaluation de l’hyperglycémie ».

Un contrôle non invasif

Huawei précise que la Huawei Watch 4 n’est pas un appareil médical et que les informations dérivées de l’appareil ne sont données qu’à titre indicatif. Les personnes souhaitant utiliser la fonction de leur montre doivent être âgées de plus de 18 ans et s’inscrire à un programme de recherche sur la glycémie géré par une institution médicale tierce. Les diabétiques de type 1, dont le pancréas ne produit pas d’insuline, ne sont pas non plus censés utiliser cette technologie. Les diabétiques de type 2 ont un pancréas qui produit moins d’insuline au fil du temps, et ils sont résistants à l’insuline.

Lorsqu’un utilisateur de la Huawei Watch 4 a une glycémie élevée, comme dans le clip vidéo mentionné plus haut, la montre indique qu’il y a un risque d’hyperglycémie et précise que « la consommation excessive de régimes riches en sucre, en huile et en matières grasses peut entraîner un risque accru d’hyperglycémie ». La Huawei Watch 4 doit être portée à plein temps pendant 7 jours avant que l’alerte d’hyperglycémie ne commence à fonctionner.

Huawei a déjà dévoilé la Huawei Watch 4 pour les marchés mondiaux et n’a pas mentionné cette caractéristique, ce qui signifie que pour l’instant, elle sera limitée aux modèles produits pour le marché chinois.

L’appareil possède d’autres fonctions liées à la santé, notamment la mesure de l’oxygène dans le sang et l’analyse de l’électrocardiogramme (ECG). La Huawei Watch 4 offre une autonomie de 3 jours (14 jours en mode ultra-longue durée). De même, la Huawei Watch 4 Pro offre une autonomie de 3 jours (21 jours en mode d’autonomie ultra-longue). La montre est étanche à 50 mètres et sera commercialisée en Chine le 30 mai.