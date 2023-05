Meta et Magic Leap seraient en pourparlers au sujet de la technologie de réalité augmentée

Meta envisagerait d’obtenir une licence avec l’une des entreprises de réalité augmentée les plus connues au monde, Magic Leap, un accord portant sur l’octroi de licences pour sa technologie de réalité augmentée et sur l’utilisation de ses services de fabrication sous contrat.

Selon le Financial Times, les deux entreprises sont « en pourparlers pour conclure un accord pluriannuel » qui permettrait à Meta d’accéder à une partie de la propriété intellectuelle de Magic Leap en matière de réalité augmentée et d’utiliser sa chaîne d’approvisionnement et ses capacités de fabrication en Amérique du Nord pour de futurs produits.

Peggy Johnson, PDG de Magic Leap, a également confirmé en 2021, après le lancement de la seconde génération de lunettes AR de Magic Leap, que l’entreprise était enthousiaste à l’idée d’appliquer sa technologie AR interne à des appareils grand public. « Nous avons reçu plusieurs demandes de licence pour notre technologie et nous poursuivrons activement ces opportunités si elles améliorent notre position », a écrit Johnson dans un article de blog. L’intérêt de Meta pour l’expertise et les ressources de Magic Leap dans le domaine de la réalité augmentée intervient alors qu’Apple va peut être secouer le secteur.

La société dirigée par Tim Cook serait en train de préparer le lancement de son premier casque AR/VR, probablement sous la marque Reality, lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin. Le casque d’Apple serait le plus avancé à ce jour sur le marché, les initiés de l’industrie affirmant qu’il révolutionnerait le marché dans lequel Meta rêve de son propre Métaverse. L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg est actuellement le leader du marché de réalité mixte (XR), grâce à sa série de matériel Quest (anciennement Oculus), mais elle n’est pas vraiment parvenue à réaliser les nobles idées de Zuckerberg.

En joignant ses forces à celles de Magic Leap, Meta a l’intention de combiner son expertise en matière de réalité virtuelle avec sa technologie avancée de réalité augmentée. Cette fusion de technologies permettrait à Meta d’améliorer ses expériences immersives, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités aux utilisateurs dans diverses applications et industries.

Magic Leap pourrait sauver le Métaverse de Zuckerberg

Jusqu’à présent, Meta n’est pas parvenu à créer un produit Métaverse qui a changé la donne, malgré les milliards de dollars qu’il a dépensés en recherche et développement. Selon The Information, Meta a même cessé de présenter ses rêves de Métaverse aux investisseurs. Jusqu’à présent, Mark Zuckerberg a fait reposer l’avenir de l’entreprise sur le succès du Métaverse, mais le faible nombre d’utilisateurs n’a pas vraiment apaisé les inquiétudes des investisseurs. Les objectifs de Meta en matière de Métaverse ont également été relégués au second plan lorsque ChatGPT d’OpenAI a déclenché une course à l’IA enflammée dans toute l’industrie.

Il semble que Meta ne veuille pas rester à la traîne, même si cela implique de mettre un peu de côté ses ambitions Métaverse. Dans une récente interview, Andrew Bosworth, directeur technique, et Chris Cox, chef de produit, ont révélé qu’ils passaient désormais le plus clair de leur temps à réfléchir à l’IA aux côtés de Zuckerberg. Dans un scénario aussi périlleux où l’industrie des technologies grand public est au bord d’un changement imprévisible, le partenariat avec Magic Leap pourrait aider Meta à plus d’un titre.

L’exploitation sous licence de la technologie AR de Magic Leap pourrait permettre à Meta d’économiser des milliards de dollars en recherche et développement de produits, ce qui pourrait être particulièrement intéressant dans la mesure où l’entreprise traverse une « année d’efficacité » et a licencié près de 20 000 employés en conséquence. De plus, les installations de production de Magic Leap en Amérique du Nord n’épargneront pas seulement à Meta les tracas liés au maintien d’une chaîne d’approvisionnement capricieuse, mais pourraient également l’épargner des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, qui perturbent les activités des principales parties prenantes, dont la dernière en date est Micron.