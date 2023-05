Google Chrome va détecter les fautes de frappe dans les URL et suggérer des sites Web

Si vous ne le saviez pas, hier marquait la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. En début de semaine, Samsung a célébré cette journée en annonçant une mise à jour des Galaxy Buds 2 Pro, tandis qu’Apple a dévoilé de nouvelles caractéristiques attendues pour iOS 17. Aujourd’hui, il semble que Google apporte également des améliorations en matière d’accessibilité à ses produits, notamment à Google Chrome.

Sur le blog de l’entreprise, Google a révélé qu’il introduisait une série de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. La fonctionnalité la plus intéressante mentionnée dans le blog est sans doute le détecteur de fautes de frappe dans les URL qui arrive dans le navigateur Chrome.

Selon le géant de la technologie, lorsque l’on tape une URL dans la barre d’adresse, Google Chrome détecte les fautes de frappe et suggère des sites Web en fonction des corrections apportées. Google affirme que cette fonctionnalité améliore l’accessibilité pour « les personnes souffrant de dyslexie, les apprenants en langues et tous ceux qui font des fautes de frappe ».

Bien qu’elle soit placée dans le cadre d’une mise en œuvre de l’accessibilité, elle semble être un outil pratique pour s’assurer que l’on accède aux bons sites Web (et non pas aux sites douteux sur lesquels on tombe souvent lorsqu’on a mal orthographié le nom d’un site populaire).

Cette fonctionnalité est disponible dès à présent sur les ordinateurs de bureau et sera disponible sur les smartphones dans les mois à venir. Cependant, la fonctionnalité ne semble pas encore être en ligne, du moins pas lorsque j’ai essayé sur mes navigateurs.

D’autres fonctionnalités axées sur l’accessibilité

En outre, la société a annoncé que Légende en direct étendait sa disponibilité. Légende en direct est une fonction qui fournit des sous-titres en temps réel pour tout ce qui contient du son. La fonction est désormais accompagnée d’une boîte de sous-titres sur les tablettes Android. Elle vous permettra également de saisir des réponses pendant les appels et de les faire lire à haute voix à l’interlocuteur. Google ajoute la prise en charge du français, de l’allemand et de l’italien et étend l’accès aux Pixel 4 et 5 ainsi qu’à d’autres appareils Android.

Une autre mise à jour utile arrive sur Google Maps qui rend son icône d’accessibilité aux fauteuils roulants visible par tous. Ce n’était pas le cas auparavant, car il fallait opter pour la fonctionnalité Lieux accessibles de Maps afin de voir si un lieu avait une entrée sans marches.

Enfin, Google a annoncé la mise en place d’une version bêta fermée pour quelques nouvelles fonctionnalités de son application Lookout destinée aux utilisateurs aveugles ou malvoyants. L’application alimentée par l’IA peut désormais traiter et générer des descriptions d’images, qu’elles soient ou non accompagnées d’un texte alt ou d’une légende. Les utilisateurs peuvent ensuite poser d’autres questions sur ces images, auxquelles l’application tentera de répondre à l’aide d’un modèle de langage visuel avancé de Google DeepMind.