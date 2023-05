Cette vidéo de prise en main du Pixel 8 Pro révèle une fonctionnalité ... surprenante

Nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie du Pixel 8 Pro de Google, mais cela n’a pas empêché le smartphone de se montrer dans une nouvelle vidéo de prise en main. 91Mobiles et Kuba Wojciechowski ont publié une courte vidéo présentant le Pixel 8 Pro.

Cette vidéo nous offre un premier aperçu du Pixel 8 Pro dans le monde réel, confirmant le design que nous avons vu dans les rendus du Pixel 8 Pro ayant fait l’objet de fuites précédemment. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que la vidéo met également en évidence une caractéristique très inhabituelle à laquelle personne ne s’attendait.

Cette caractéristique inhabituelle n’est autre qu’un capteur de température. La vidéo de 40 secondes montre que le capteur est un petit cercle à l’arrière du smartphone, sous le flash LED. Nous l’avions déjà vu dans les rendus du Pixel 8 Pro en mars, mais à l’époque, on pensait qu’il s’agissait d’un capteur LiDAR — analogue à celui de l’iPhone 14 Pro.

Pour utiliser le capteur de température du Pixel 8 Pro, il semble que vous deviez retirer vos lunettes et autres accessoires de votre visage afin que le capteur ait une vue dégagée de votre front et de vos tempes. Vous devrez ensuite approcher le capteur le plus près possible de votre front (sans toucher votre peau), appuyer sur un gros bouton à l’écran, puis déplacer le capteur sur votre front et jusqu’à votre tempe. La vidéo montre que l’ensemble du processus prend environ 4 secondes, et vous verrez vraisemblablement votre température s’afficher sur le téléphone par la suite.

De plus, ce capteur de température n’apparaîtra apparemment que sur le Pixel 8 Pro et ne sera pas disponible sur le Pixel 8 standard. Étant donné que les rendus du Pixel 8 ayant fait l’objet d’une fuite en début d’année ne montraient pas le capteur supplémentaire à l’arrière, cela se vérifie.

Le mystère du cinquième capteur est désormais résolu

On peut dire sans se tromper qu’il s’agit d’une évolution intéressante pour le Pixel 8 Pro. D’une part, il y a forcément des cas d’utilisation pratiques pour un capteur de température dédié. Il est intéressant de pouvoir vérifier rapidement sa température si l’on craint d’être malade ou de commencer à attraper quelque chose, et cela ne ressemble à rien de ce qui est disponible sur n’importe quel autre smartphone aujourd’hui. De plus, il y aura très certainement un lien avec Fitbit et d’autres données de santé collectées par la Google Pixel Watch.

Mais même ainsi, il semble que l’attrait pour le grand public sera assez limité. La dernière fois que Google a essayé quelque chose d’aussi original sur un smartphone Pixel, c’était avec le Pixel 4 en 2019. C’était le premier — et le dernier — Pixel à disposer de la technologie Soli de Google pour la reconnaissance faciale et les commandes gestuelles mains libres. C’était une idée intéressante que Google a abandonnée après une génération, et il ne serait pas surprenant de voir quelque chose d’analogue se produire ici.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être lancés dans le courant du mois d’octobre. Bien entendu, la principale concurrence du duo Pixel 8 restera la famille Galaxy S23 de Samsung, et la gamme iPhone 15 d’Apple.