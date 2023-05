iOS 16.5 apporte deux nouvelles fonctionnalités passionnantes à votre iPhone

Après environ un mois de test en version bêta, Apple lance enfin iOS 16.5 pour le grand public. Il s’agit d’une mise à jour étonnamment agréable, bien que mineure, qui comprend quelques nouvelles fonctionnalités et quelques corrections de bugs.

L’une des principales caractéristiques de la mise à jour iOS 16.5 est l’ajout de nouveaux fonds d’écran pour la célébration de la fierté. Ces fonds d’écran peuvent être utilisés pour l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil, et sont destinés à rendre hommage à la communauté et à la culture LGBTQ+. Ce fond d’écran précède la sortie de l’Apple Watch Pride Edition Sport Band, qui sera disponible à partir du 24 mai.

L’autre nouveauté majeure est l’onglet Sports de l’application Apple News, qui vous permet désormais d’accéder facilement aux articles, aux scores, aux classements et à bien d’autres choses encore. Ces informations sont disponibles pour les équipes et les ligues que vous suivez, comme les séries éliminatoires de la NBA qui se déroulent en ce moment même. En outre, Apple News propose également les cartes de score et de calendrier My Sports, qui vous permettent d’accéder directement aux pages des matchs pour obtenir plus d’informations sur des rencontres spécifiques.

D’autres corrections de bugs incluent un problème où Spotlight ne répondait plus, un autre problème où les Podcasts dans CarPlay pouvaient ne pas charger le contenu, et où les paramètres de Temps d’écran pouvaient ne pas se réinitialiser ou ne pas se synchroniser correctement sur tous vos appareils.

Un changement notable dans la version finale d’iOS 16.5 qui diffère des versions bêta est la suppression d’une nouvelle commande Siri. Dans les précédentes versions bêta, une nouvelle commande Siri permettait de démarrer et d’arrêter un enregistrement d’écran. Toutefois, cette commande a été supprimée dans les versions bêta ultérieures d’iOS 16.5 et n’a pas refait surface depuis.

La dernière grande mise à jour d’iOS 16

Il semble qu’il s’agisse de la dernière grande mise à jour ponctuelle d’iOS 16, alors que la conférence WWDC 2023 d’Apple n’est plus qu’à quelques semaines. Le 5 juin, Apple devrait dévoiler iOS 17, ainsi que les nouvelles bêtas pour les développeurs peu de temps après la conférence. Cependant, iOS 16 n’est pas terminé — nous devrions également nous attendre à ce qu’iOS 16.6 entre bientôt en phase de test bêta, car la version finale d’iOS 17 devrait arriver à l’automne, en même temps que l’iPhone 15.

Pour mettre à jour votre iPhone actuel, il vous suffit d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour du logiciel.

iPadOS 16,5, macOS Ventura 13.4 et watchOS 9.5 également publiés

Parallèlement à iOS 16.5, Apple a également commencé à déployer iPadOS 16.5 pour les utilisateurs d’iPad. Le journal des modifications d’iPadOS 16.5 énumère encore moins de changements et se compose principalement des mêmes corrections de bugs que iOS 16.5. Ce n’est toutefois pas le cas de macOS Ventura 13.4. Le journal des modifications pour le système d’exploitation de bureau indique une poignée d’améliorations de fonctionnalités et des corrections de bugs habituelles. Si les améliorations de fonctionnalités ont été reprises de l’iPhone et de l’iPad, il n’en va pas de même pour les corrections de bugs.

Parmi les problèmes corrigés par la dernière mise à jour de macOS Ventura figure un bug qui affectait la fonction de déverrouillage automatique activée à l’aide d’une Apple Watch. La dernière mise à jour corrige également un problème de connectivité Bluetooth sur les claviers sans fil. En outre, les personnes confrontées à des problèmes liés aux paramètres de temps d’écran dans la précédente version de macOS Ventura ne devraient plus rencontrer le même problème après la mise à jour.

Le système d’exploitation de la smartwatch d’Apple, watchOS, est également mis à jour vers watchOS 9.5. La liste des fonctionnalités activées par watchOS 9.5 comprend un nouveau cadran de montre Pride et une série de petites améliorations et corrections de bugs. Comme indiqué précédemment, toutes ces mises à jour logicielles sont déjà en cours de déploiement auprès des utilisateurs.