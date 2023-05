Les Samsung Galaxy Buds2 Pro bénéficient d’un son ambiant amélioré

Samsung a déclaré qu’elle continuerait à travailler pour aider chaque utilisateur à profiter du meilleur son possible, à tout moment et en tout lieu, avec ses Galaxy Buds2 Pro.

La société introduit également un nouvel outil dans Galaxy Wearable appelé Adapter le son ambiant, qui est censé permettre « encore plus de clarté en aidant les utilisateurs à mieux entendre le monde qui les entoure ». Cette explication est assez vague, mais elle rappelle le mode Transparence des AirPods Pro 2. Et si elle ressemble à la fonctionnalité d’Apple, Adapter le son ambiant devrait permettre au son externe de s’infiltrer automatiquement dans les Galaxy Buds2 Pro à des moments clés . Cela peut être très utile dans des scénarios comme lorsque vous avez vos écouteurs pendant que vous attendez dans l’aéroport, mais que vous ne voulez pas manquer l’annonce de votre heure d’embarquement.

Dans l’ensemble, les propriétaires de Galaxy Buds2 Pro pourront ainsi mieux ajuster leur expérience d’écoute afin qu’elle réponde au mieux à leurs besoins. Par exemple, un écoteur peut produire un son fort et clair, tandis que sur l’autre, le son sera plus doux et moins fort.

Le nouveau mode propose cinq niveaux d’amplification à partir de trois niveaux pour une fidélité audio améliorée qui peut être personnalisée dans l’application Galaxy Wearable. Comme le montre l’image, vous pouvez régler les volumes à gauche et à droite séparément et également personnaliser la gamme de sons ambiants, de doux à clair, sur cinq niveaux différents.