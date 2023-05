Twitter permet désormais aux abonnés de Blue de télécharger des vidéos de deux heures

Twitter indique qu’il est possible que vous rencontriez des problèmes de format vidéo avant le téléchargement, ce qui n’est pas négligeable. Le document de l’entreprise à l’intention des développeurs recommande que la vidéo soit codée en H264 et que la fréquence d’images soit de 30 ou 60 images par seconde. La résolution idéale est la HD (1280 x 720 pixels), mais elle peut être aussi bien verticale qu’horizontale. Cependant, n’oubliez pas que le rapport hauteur/largeur doit être de 3:1, ou l’inverse.

Si vous avez en tête un documentaire de 10 heures, vous devrez le découper en cinq parties. Twitter n’impose actuellement aucune restriction quant au nombre de vidéos de 2 heures que vous pouvez télécharger et partager sur la plateforme. Une autre restriction est que les téléchargements de vidéos de 2 heures sont actuellement limités à iOS et au site Web . Si vous utilisez un smartphone Android, vous pouvez télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes, après avoir payé la taxe Twitter Blue.

Pour l’instant, Twitter Blue coûte 8 euros par mois lorsque le paiement est effectué via le Web, et 11 euros par mois lorsque le paiement est effectué depuis l’application iOS.

Cela signifie que les téléchargements en 1080p devraient être acceptables, mais si vous souhaitez réaliser des vidéos en 4K haute résolution ou des prises de vue cinématographiques à 60 images par seconde, vous devrez peut-être attendre que Twitter trouve une solution aux limitations de la bande passante. Pour l’instant, Twitter n’autorise que les téléchargements de vidéos d’une durée maximale de 2 minutes et 20 secondes. De plus, la taille du fichier ne doit pas dépasser 512 Mo.

Bien que ce soit une bonne nouvelle en soi, il y aura toujours des limitations. Le tweet de Musk et la page d’assistance de Twitter indiquent clairement que la taille maximale des fichiers doit être de 8 Go .

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)!

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a annoncé son intention de faire de Twitter un centre pour les créateurs , qui remettrait en cause la domination de YouTube et d’Instagram. Parmi les stratégies qu’il a présentées pour atteindre cet objectif figurait l’allongement de la durée de téléchargement des vidéos. Tenant sa promesse, Musk a annoncé que Twitter permettait désormais aux utilisateurs de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 2 heures .