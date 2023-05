Google Chrome bloquera les cookies de suivi à partir de 2024

Depuis quelques années, Google travaille à la mise au point d’une solution de remplacement des cookies de suivi des navigateurs, appelée collectivement « Privacy Sandbox » (bac à sable de protection de la vie privée). Il est presque prêt à être déployé à grande échelle.

Google a annoncé aujourd’hui que la date de sortie prévue pour le projet Privacy Sandbox est Chrome 115, qui est actuellement programmé pour juillet 2023. À partir de cette version, les sites pourront tester à grande échelle l’API Topics et d’autres fonctionnalités conçues pour le ciblage publicitaire et le suivi intersite. Google précise que ces fonctionnalités ne seront pas immédiatement activées pour tous les utilisateurs et qu’elles seront progressivement déployées afin de détecter d’éventuels problèmes. Privacy Sandbox devrait également apparaître dans la plupart des navigateurs basés sur Chromium, tels que Microsoft Edge.

L’entreprise a également révélé que les cookies de suivi des tiers seront désactivés pour 1 % de tous les utilisateurs de Chrome au premier trimestre 2024. Ce sera le premier véritable test, et si rien ne se passe de manière catastrophique, ce pourcentage sera probablement augmenté au fil du temps jusqu’à ce que les cookies tiers disparaissent complètement.

Google a d’abord annoncé son intention de remplacer les cookies de suivi en 2019, en utilisant une technologie appelée Federated Learning of Cohorts, ou FLoC en abrégé. Elle regroupe des personnes ayant des historiques de navigation analogues, puis permet aux annonceurs de cibler ces groupes (les « cohortes ») sans la plupart des informations d’identification personnelle que les cookies fournissent généralement aux annonceurs.

Fondamentalement, il transfère la responsabilité du suivi des internautes et du ciblage des publicités au navigateur, remplaçant ainsi les bases de données externes alimentées par les cookies de suivi.

Réellement pour la vie privée ?

Le concept initial de FLoC a été rejeté par l’Electronic Frontier Foundation, DuckDuckGo, l’autorité britannique de régulation de la concurrence et d’autres, parce qu’il aurait pu donner à Google un avantage déloyal en matière de publicité et qu’il ne comportait pas suffisamment de garanties. Google a retravaillé le sujet, et a créé l’API Topics en 2022, qui utilise toujours le navigateur pour générer des groupes que les annonceurs peuvent cibler, mais avec plus de garanties et des catégories plus larges. Il s’agit toujours du même concept fondamental que FloC : votre navigateur crée un profil vous concernant, puis le transmet aux annonceurs au fur et à mesure de votre navigation sur le Web.

Privacy Sandbox est plus sûr que les cookies de suivi de tiers, mais « vie privée » n’est certainement pas le terme approprié.