Le menu des messages de WhatsApp sera bientôt remanié sur Android

Outre les modifications du design, WhatsApp travaille également sur une autre fonctionnalité de son application Android qui sera copiée sur iOS. Elle teste la possibilité de modifier et d’enregistrer directement les contacts au lieu d’être redirigé vers l’application Téléphone. Les utilisateurs n’auront ainsi plus à se soucier de rien.

Avec cette nouvelle modification, l’interface Android de WhatsApp se rapproche du menu contextuel d’iOS . Le fait de regrouper toutes ces options en un seul endroit les rendra plus accessibles. De plus, cela permet d’uniformiser les applications WhatsApp d’iOS et d’Android.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, lorsque vous appuyez sur un message et le maintenez enfoncé, la barre d’emoji apparaîtra en haut tandis que le menu contextuel apparaîtra en bas sous la forme d’un menu déroulant flottant. Il proposera toujours toutes les options existantes du menu contextuel, telles que Supprimer, Transférer, Répondre, Conserver et Info. Actuellement, toutes ces options sont placées en haut.

WhatsApp pour Android devrait connaître quelques changements de design , ce qui le rendra plus proche de l’homologue iOS de la plateforme de messagerie. Il a récemment été rapporté que WhatsApp testait une barre de navigation inférieure et maintenant nous entendons parler d’un nouveau menu de messages en préparation.