La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra fait surface dans des rendus

Fans de tablettes Android, attachez vos ceintures. Samsung devrait rafraîchir sa gamme Galaxy Tab avec le lancement de la série Galaxy Tab S9. Les principales spécifications de la tablette haut de gamme Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung ont fait surface sur la toile le mois dernier. D’autres informations concernant la tablette, ainsi que des rendus détaillés, ont maintenant fait surface en ligne.

Selon les rendus de MySmartPrice, la Galaxy Tab S9 Ultra va suivre les mêmes directives de conception que sa prédécesseure. La Galaxy Tab S9 Ultra arborera une finition unibody en métal à l’arrière et une configuration à double caméra avec un flash LED analogue aux smartphones de la série S.

Sur la partie inférieure, on trouvera une grille de haut-parleur et un port USB Type-C. Les boutons d’alimentation et de volume seront situés sur le côté droit de la tablette. Le côté gauche de la tablette comportera des broches de connecteur POGO pour connecter un clavier supplémentaire.

Les rendus révèlent également que la tablette aura un écran doté d’une encoche et des bords latéraux uniformément plus épais. L’écran AMOLED WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) de 14,6 pouces de la Tab S9 Ultra est censé offrir une gamme de couleurs DCI-P3 de 120 %. Elle devrait avoir la même taille que sa prédécesseure, mesurant 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Cependant, le poids de l’appareil a augmenté de 11 g pour atteindre 737 g.

La tablette devrait être équipée d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy et d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go, d’après les résultats de Geekbench. Il peut atteindre des vitesses de pointe de 3,36 GHz, contre 3,2 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 2 conventionnel.

Une grosse batterie

La tablette sera lancée avec Android 13 avec l’interface One UI 5.1. La Tab S9 Ultra serait résistante à l’eau et à la poussière, avec une classification IP68. Elle devrait être dotée d’une énorme batterie de 11 200 mAh avec des capacités de charge rapide de 45 W.

Les autres caractéristiques de la tablette qui pourraient être incluses sont la prise en charge du stylet S Pen, les doubles haut-parleurs avec Sound by AKG, la connectivité 5G, et plus encore. De plus amples informations concernant le lancement officiel devraient être disponibles dans les mois à venir.