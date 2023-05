Logitech s’associe à iFixit pour prendre en charge les réparations des utilisateurs

Le mouvement du « droit à la réparation » est mené depuis plusieurs années par des utilisateurs d’appareils électroniques qui souhaitent pouvoir réparer eux-mêmes leurs gadgets, au lieu de devoir faire appel à des ateliers de réparation officiels ou à des garanties. Au fil du temps, les fabricants d’électronique se sont montrés plus conciliants avec cet état d’esprit, en fournissant des pièces et des ressources aux utilisateurs qui en ont besoin. La dernière entreprise en date à le faire est Logitech.

Logitech a annoncé son partenariat avec l’atelier de réparation en ligne iFixit afin de faciliter la réparation des produits même après l’expiration de la période de garantie. Le programme démarrera cet été, mais seuls deux produits seront couverts au départ : les souris sans fil Logitech MX Master et MX Anywhere.

« Les consommateurs ont souvent du mal à trouver des solutions pour réparer et prolonger la durée de vie de leur produit », a déclaré Prakash Arunkundrum, directeur de l’exploitation chez Logitech. « Les marques et les chaînes de valeur plus larges qui souhaitent jouer un rôle actif dans le passage à une économie plus circulaire peuvent faire davantage. Je suis ravi que nous puissions collaborer avec iFixit pour développer de meilleures conceptions et permettre aux consommateurs de disposer plus facilement d’une option d’autoréparation pour prolonger la durée de vie de nos produits ».

Vous pouvez déjà visiter le Logitech Repair Hub d’iFixit pour trouver des guides de réparation pour de nombreux produits Logitech, y compris toute une série de souris, claviers, webcams, haut-parleurs, casques et contrôleurs de jeu qui ne feront pas partie du partenariat officiel au moment du lancement.

Mais, il s’agit là de guides de réparation non officiels rédigés par le personnel d’iFixit et les membres de la communauté.

Des pièces de rechange

Ce qui change cet été, c’est qu’iFixit proposera des pièces de rechange Logitech « authentiques », notamment des batteries, des roues, des pieds, des vis et d’autres pièces. Les clients pourront acheter des « kits de réparation » comprenant des pièces de rechange et tous les outils nécessaires pour effectuer une réparation. Les personnes qui n’ont pas besoin d’un kit complet pourront acheter des pièces de rechange individuelles.

Nous ne savons pas si Logitech étendra son partenariat avec iFixit à d’autres produits que les souris MX Master et MX Anywhere. Mais si l’entreprise est vraiment sérieuse dans ses efforts pour réduire les déchets électroniques, vendre des pièces de rechange et proposer des guides de réparation pour un plus grand nombre de ses produits serait un bon moyen d’y parvenir.

Je tiens à préciser qu’il s’agit là d’un des nombreux partenariats d’iFixit. Auparavant, iFixit s’est associé à Google, Samsung, HTC et même Valve. Ces partenariats n’ont manifestement pas influencé les célèbres « notes de réparabilité » d’iFixit, comme le montre le démontage du Galaxy S22 par iFixit.

Quoi qu’il en soit, les pièces d’origine et les guides de réparation pour les souris Logitech MX Master et MX Anywhere arriveront « cet été ». Nous ne connaissons pas le calendrier pour les autres produits Logitech.