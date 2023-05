1Password lance enfin la gestion des Clés d’accès (Passkeys)

Nombreux sont ceux qui considèrent les Clés d’accès (Passkeys) comme l’avenir de l’authentification en ligne. La connaissance de votre mot de passe par quelqu’un d’autre peut être catastrophique pour votre vie en ligne, et bien que l’authentification à deux facteurs soit utile, il existe des moyens de vous sécuriser encore plus.

Aujourd’hui, l’un des principaux gestionnaires de mots de passe prend en charge les clés d’accès (Passkeys).

1Password avait déjà annoncé qu’il prévoyait de prendre en charge les clés d’accès. Aujourd’hui, les Clés d’accès (Passkeys) débarquent officiellement sur 1Password. L’application vous permet désormais d’ajouter et de gérer des clés d’accès pour les services où vous les avez configurés, ce qui vous permet de vous débarrasser complètement des mots de passe et donc de rendre votre compte encore plus sûr contre les acteurs malveillants.

Au cas où vous ne sauriez pas ce qu’est une clé d’accès, voici une explication complète en termes très simples. La version courte est qu’elle supprime l’étape de saisie d’un mot de passe dans le processus de connexion d’un site Web ou d’un service, en la remplaçant complètement par l’authentification dans l’appareil — utilisez la méthode biométrique dans votre smartphone ou votre PC, et vous êtes accepté, sans saisie de mot de passe. Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, c’est essentiellement la même chose pour vous, sauf qu’au lieu d’entrer votre mot de passe lorsque vous apposez votre empreinte digitale, l’authentification se fait directement.

Pour l’instant, les clés d’accès ne sont pas disponibles sur la version mobile de 1Password, et vous devrez télécharger la version bêta de l’extension pour navigateur si vous souhaitez l’essayer. Vous ne pouvez pas non plus remplacer votre mot de passe principal par une clé d’accès pour le moment, bien que cela fasse partie de la feuille de route et devrait arriver dans les prochains mois.

Pas encore le grand saut !

Si vous voulez essayer les clés d’accès, téléchargez la version bêta de l’extension du navigateur ou attendez qu’ils soient déployés pour tout le monde. Il faudra un certain temps pour que la prise en charge des clés d’accès soit largement adoptée, c’est pourquoi 1Password n’abandonnera pas de sitôt la prise en charge des mots de passe traditionnels.

1Password a créé un répertoire de sites Web, d’applications et de services — qui inclut désormais les comptes Google — qui permettent déjà aux utilisateurs de se connecter à l’aide de clés d’accès, avec une option permettant de voter pour les prochains sites à prendre en charge. 1Password ne peut évidemment pas forcer des entreprises comme Netflix, YouTube ou Steam à mettre en place leur propre prise en charge des clés d’accès, mais c’est un bon moyen pour ces entreprises de voir où se situe la demande.