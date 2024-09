Accueil » Beats lance une gamme d’étuis pour iPhone 16 avec MagSafe et contrôle de l’appareil photo

Avec ses nouveaux étuis, Beats propose toute une série de protections pour l’iPhone 16. Cette démarche marque une expansion intéressante au-delà de ses produits audio traditionnels, auxquels elle s’est cantonnée ces dernières années en tant que filiale d’Apple.

Les nouveaux étuis, compatibles avec MagSafe et vendus au prix de 59 euros, sont conçus pour fonctionner avec le nouveau bouton Commande de l’Appareil photo de la série iPhone 16. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires d’appareils de contrôler l’appareil photo directement depuis l’étui, ce qui constitue une qualité unique.

Cette qualité est obtenue grâce à un cristal de saphir couplé à une couche conductrice, ce qui permet aux étuis de transmettre avec précision les mouvements des doigts au bouton Commande de l’Appareil photo. Les étuis sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à l’ensemble de la gamme iPhone 16, ce qui fait qu’ils conviennent parfaitement à chaque modèle, de l’iPhone 16 normal au Pro Max. Ils sont également proposés en quatre couleurs.

Les étuis sont construits en polycarbonate avec un intérieur en fibre souple, conservant le style fin tout en offrant une grande protection. Notamment, ils sont traités avec un revêtement résistant aux rayures, ce qui était un problème courant avec les précédents étuis pour iPhone.

Beats diversifie l’offre de produits d’Apple

L’incursion de Beats dans le domaine des étuis pour iPhone intervient alors qu’Apple semble avoir abandonné sa gamme FineWoven. Cela suggère que les étuis Beats pourraient être positionnés comme un remplacement direct, offrant aux utilisateurs une option alternative pour protéger leurs nouveaux iPhone. C’est une excellente idée, car Beats est un nom bien connu, et Apple en est déjà propriétaire, ce qui lui permet de travailler avec des étuis de la société.

Le lancement de ces étuis semble être une décision stratégique de Beats pour diversifier son offre de produits et devenir une présence significative dans l’écosystème Apple. Si l’extension aux étuis pour iPhone peut sembler inattendue, elle permet à Beats d’aller plus loin et d’innover au-delà de la simple marque audio.

Vous pouvez acheter un étui au prix de 59 euros sur le site de Beats.