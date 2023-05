Test du trépied professionnel K&F Concept (K254A1) : parfait pour toute condition

La colonne centrale trop encombrante n’est pas quelque chose qui, à mon avis, vaut vraiment la peine d’être ajouté au poids et à l’encombrement, mais c’est quelque chose que l’utilisateur devra décider. Vérifiez-le par vous-même et voyez s’il répond à vos besoins particuliers.

Dans la pratique, le trépied K254A1 de K&F Concept est une solide option pour ceux qui ont besoin d’une plateforme bien conçue pour un large éventail de situations de prise de vue. Il offre une belle apparence, une articulation incroyable et une grande polyvalence, le tout dans un emballage agréable à regarder et qui ne fera pas sauter la banque.

Depuis que j’utilise ce trépied, il a bien résisté aux prises de vue en intérieur et en extérieur, et seule une petite usure superficielle a été constatée au niveau des verrous de réglage de l’angle de prise de vue.

Il n’y a pas eu de dérive de la rotule pendant les expositions longues et tous les mouvements se sont déroulés en douceur. Je voudrais revenir sur l’assemblage de la colonne centrale et sur l’utilité pratique qu’elle apporte. La hauteur totale que la longueur supplémentaire de la colonne ajoute n’est pas quelque chose dont la plupart des photographes de taille moyenne auront probablement besoin. Même avec les articulations supplémentaires qu’elle permet, elle n’est pas suffisante pour justifier l’encombrement supplémentaire qu’elle ajoute à l’ensemble.

Cependant, d’un point de vue pratique, les points de tension supplémentaires dans l’assemblage ne semblent pas être une caractéristique intéressante si l’on prend en compte le poids supplémentaire et les éventuels problèmes de stabilité. Cela dit, la rotule elle-même fonctionne sans problème et offre une grande fluidité de mouvement pour les panoramiques.

Les verrous des pieds sont de type rotatif et comportent des joints en caoutchouc pour empêcher le sable ou la saleté de pénétrer dans les mécanismes de verrouillage. Les verrous fixent solidement les quatre sections des pieds. Il existe trois options d’angle pour les pieds : 25, 50 et 80 degrés. Ces verrous se verrouillent également de manière nette et permettent une grande polyvalence pour les travaux à faible angle.

Un accessoire de conversion pour colonne centrale courte avec boulon est également inclus, ainsi qu’un sac de rangement pratique pour la rotule. Le K254A1 est lourd et semble assez robuste grâce à sa construction en aluminium. Les boutons de réglage sont solides et verrouillent la rotule en place de manière sûre.