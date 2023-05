Microsoft Teams pourrait rendre compacte la liste de conversations

by

Garder une trace de toutes vos conversations Microsoft Teams pourrait bientôt être beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour de la plateforme. Le géant de la vidéoconférence a annoncé qu’il travaillait sur une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de gérer leur multitude de conversations d’une manière beaucoup plus ordonnée et (espérons-le) moins stressante.

Toutefois, cette mise à jour pourrait également augmenter le niveau de stress des utilisateurs de Teams qui aiment avoir le moins de conversations ouvertes possible, ou de ceux qui sont harcelés par un nombre incalculable de notifications provenant de conversations de groupe ou d’équipe auxquels ils ne contribuent pas beaucoup.

Intitulée simplement « Liste de conversation compacte », cette nouveauté figure sur la feuille de route officielle de Microsoft 365 : « Un nouveau paramètre de densité de conversation permettra aux utilisateurs de condenser leur liste de conversation et d’avoir plus de conversations visibles à l’écran ».

Ce changement est rendu possible par le masquage des aperçus de messages, ce qui laisse davantage d’espace pour les conversations elles-mêmes. Les utilisateurs qui aiment garder une trace de toutes leurs conversations pourraient y trouver leur compte, mais ceux qui souhaitent avoir un aperçu des messages envoyés par leurs contacts avant d’ouvrir une discussion pourraient s’en inquiéter.

La mise à jour est répertoriée comme étant en cours de développement au moment où j’écris ces lignes, mais avec une date de lancement prévue pour juin 2023, les utilisateurs ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps. Une fois lancée, elle sera disponible pour les utilisateurs de Teams sur ordinateur et sur le Web.

D’autres changements

Ce lancement est le dernier d’une série d’améliorations apportées à Teams ces dernières semaines, l’entreprise cherchant à rendre sa plateforme plus utile et plus intuitive pour les utilisateurs du monde entier. Cela inclut une vue améliorée du tableau de bord qui, selon l’entreprise, peut aider les utilisateurs à identifier ou à trouver rapidement le contenu qu’ils recherchent, mettant fin aux ennuyeuses recherches Ctrl+F, parcourant des quantités de texte pour trouver une discussion particulière qui s’est déroulée il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Un autre changement récent a également permis aux participants à une réunion de changer leur nom d’affichage pour celui de leur choix — à condition qu’il soit approprié, bien sûr.