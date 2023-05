MetaGPT est un chatbot qui vous aide à créer un site Web

Le développement de MetaGPT s’appuie sur le succès des précédentes itérations des modèles de langage d’OpenAI, en incorporant des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et un vaste corpus de connaissances en matière de développement Web. En tirant parti des capacités de GPT-4, MetaGPT offre une précision, une efficacité et une polyvalence accrues par rapport à ses prédécesseurs.

Le LLM d’OpenAI est l’un des plus célèbres au monde, et ce parce qu’il s’agit d’une puissante IA qui apporte des développements massifs pour de multiples expériences. En outre, OpenAI a également autorisé l’accès à son API sur GPT-4 afin de permettre à davantage de développeurs de créer différents chatbots ayant d’autres objectifs, sur la base de sa puissance significative.

MetaGPT fonctionne comme un concepteur de sites Web virtuels, capable de comprendre les demandes de l’utilisateur et de générer le code nécessaire à la création d’un site Web entièrement fonctionnel. Le chatbot utilise des techniques de traitement du langage naturel pour comprendre les données de l’utilisateur et extraire les informations pertinentes, telles que les mises en page souhaitées, les schémas de couleurs, les fonctionnalités et les sections de contenu.

WhimsyWorks, une entreprise technologique basée à New York, a annoncé le lancement de MetaGPT , un chatbot d’IA révolutionnaire alimenté par GPT-4 d’OpenAI. MetaGPT vise à révolutionner la création de sites Web en offrant une plateforme intuitive où les utilisateurs peuvent saisir des besoins spécifiques et recevoir une assistance automatisée pour générer un code Web adapté à leurs exigences.