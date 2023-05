De nouveaux rendus le premier casque audio de Fairphone, le Fairbuds XL

Fairphone est une entreprise qui a su construire des smartphones réparables et durables avec un support étendu, et maintenant, il semble qu’elle va entrer dans une nouvelle catégorie de produits avec un casque antibruit Fairbuds XL, que vous pouvez voir en détail grâce à des fuites d’images et de détails publiés par WinFuture.

Les images du Fairbuds XL incluent des options de couleur noir et vert, et vous pouvez clairement voir des mouchetés dans la finition de la structure de chaque écouteur qui indiquent l’utilisation de plastiques recyclés par la société. L’un des côtés de l’ensemble est doté d’un bouton et d’un embout qui ressemble soit à un cadran (comme les AirPods Max d’Apple), soit à un mini joystick, et l’écouteur peut être replié vers l’intérieur, vers son bandeau rembourré.

Le Fairbuds XL n’est peut-être pas encore sorti, mais il est agréable de voir que Fairphone poursuit sa mission de produire des smartphones et d’autres produits fabriqués de manière éthique.

Vous pouvez voir davantage d’images de WinFuture dans la galerie ci-dessous.

Le casque de Fairphone inclut visiblement l’USB-C et ce qui semble être un voyant d’état LED et un trou de microphone, mais, malheureusement, pas de prise jack 3,5 mm. L’exclusion ne devrait pas être surprenante, car la société a supprimé la prise casque dans son dernier Fairphone 4, réparable et plus modernisé. Et, bien sûr, nous sommes en 2023, ce qui signifie que beaucoup de choses n’ont plus de prise casque.

WinFuture a apparemment obtenu la fuite par l’intermédiaire d’un revendeur inconnu, et bien que les Fairbuds XL n’aient pas encore de prix fixe, WinFuture a précédemment rapporté qu’ils coûteraient 249 €. Nous n’avons pas encore vu ces écouteurs dans une sorte de vue éclatée pour montrer à quel point ils sont réparables.

La promesse de Fairbuds XL : une option écologique dans un secteur surpeuplé

Les personnes qui espèrent que le Fairbuds XL est un produit de consommation réellement réparable devront attendre que de plus amples détails (et probablement une vidéo de démontage) soient publiés sur le casque. Alors que les AirPods Max d’Apple sont incroyablement réparables, les fans de Fairphone espèrent que le mécanisme de démontage sera encore plus facile. En effet, il y a de la place pour quelque chose d’encore plus facile à démonter.

Cela étant dit, il sera intéressant de voir comment ces écouteurs rivaliseront dans un secteur de plus en plus encombré de casques antibruits et dans quelle mesure ils s’avéreront durables. Avec des matériaux écologiques et des plastiques recyclés, le Fairbuds XL pourrait être l’avenir des écouteurs.