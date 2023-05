iOS 17 : activité en direct d’Apple Plans pour l’écran de verrouillage

La première présentation officielle d’iOS 17 aura lieu le 5 juin lors de la keynote de la WWDC 2023. L’informateur @analyst941 a publié une nouvelle grille d’affichage des fonds d’écran pour iOS 17. La nouvelle grille affichera plus de 9 fonds d’écran en même temps. Vous pouvez supprimer les fonds d’écran qui s’affichent dans la grille et même réorganiser l’ordre dans lequel ils apparaissent. Vous pouvez partager ou dupliquer n’importe quel fond d’écran en balayant vers le haut lorsque vous êtes dans la vue unique.

Dans un autre tweet, @analyst941 a publié la nouvelle « activité en direct » d’Apple Plans pour l’écran de verrouillage qui, selon l’informateur, sera disponible pour tous les modèles d’iPhone éligibles à la mise à jour iOS 17.

