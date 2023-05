HTC annonce un nouveau smartphone avec la plateforme VIVERSE

HTC devrait bientôt sortir un smartphone, et la société a commencé à faire du teasing à ce sujet. Un récent tweet de la marque confirme l’arrivée d’un smartphone construit à partir de la plateforme VIVERSE, ce qui devrait le rendre spécial.

Si vous ne connaissez pas, la marque HTC Vive a créé le concept de réalité virtuelle Viverse. VIVERSE est un métaverse qui offrira un royaume immersif et illimité de nouvelles expériences fantastiques ainsi qu’un pont transparent vers d’autres univers virtuels.

Afin d’élargir sa plateforme, HTC a lancé l’année dernière le Desire 22 Pro, son premier smartphone équipé de VIVERSE. Ce smartphone semblait être identique à n’importe quel autre smartphone de milieu de gamme avec des caractéristiques typiques. Le Desire 22 Pro, en revanche, était livré avec un certain nombre d’applications liées à la réalité virtuelle.

On peut s’attendre à ce que la marque adopte une stratégie analogue avec son prochain smartphone. La vidéo de teasing ne montre que le design extérieur du smartphone et les marques HTC et VIVERSE. Et, la rumeur laisse entendre qu’il s’agit du HTC U23 Pro. Aujourd’hui, l’échantillon technique du smartphone a fait surface à Taïwan, révélant la plupart de ses spécifications.

Le listing Geekbench a déjà révélé un SoC Snapdragon 7 Gen 1, 12 Go de RAM et Android 13. Cet échantillon révèle qu’il y aura également une version avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Un lancement dans le courant du mois

Le smartphone aura une caméra arrière de 108 mégapixels avec OIS ainsi que 3 autres caméras qui devraient être des caméras ultra-larges, de profondeur et macro, comme la plupart des autres smartphones. Le smartphone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales latéral.

La coque arrière et le châssis central du smartphone sont en plastique, et le design ressemble à celui de la plupart des autres smartphones Android de milieu de gamme. Il est indiqué que le smartphone aura une batterie d’une capacité de 4 600 mAh, mais le chiffre final devrait être de 4 500 mAh. Il prendra également en charge la recharge sans fil.

Le HTC U23 Pro devrait être présenté dans le courant du mois à Taïwan et sur quelques autres marchés. Pour ceux qui attendent toujours que HTC tente à nouveau sa chance sur le marché Android haut de gamme, le U23 Pro 5G n’est pas ce modèle.