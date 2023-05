Le Google Pixel Fold officiellement présenté avant son lancement

Après les rumeurs, Google a officiellement commencé à teaser le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de l’entreprise qui sera lancé lors de la Google I/O le 10 mai. Le teaser montre à la fois les écrans avant et arrière et les triples caméras arrière.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8

—Made by Google (@madebygoogle) May 4, 2023