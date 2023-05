Apple annonce des ventes record d’iPhone au deuxième trimestre fiscal

Notre performance commerciale en glissement annuel s’est améliorée par rapport au trimestre de décembre, et nous avons généré un solide flux de trésorerie d’exploitation de 28,6 milliards de dollars tout en reversant plus de 23 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a déclaré que les taux de change ont eu un impact négatif de plus de cinq points de pourcentage sur les résultats, ce qui correspond aux prévisions d’Apple. Il a ajouté qu’Apple avait également établi des records pour le trimestre de mars en Australie, au Canada, en Espagne et en Suisse, entre autres.

Elle a atteint des records historiques au Mexique, en Indonésie, aux Philippines, en Arabie saoudite, en Turquie et aux Émirats arabes unis, ainsi qu’un certain nombre de records pour le trimestre de mars, notamment au Brésil, en Malaisie et en Inde.