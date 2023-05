L’iPhone 15 ne sera pas vendu dans l’UE s’il ne répond pas aux exigences communes en matière de chargeur

La bataille avec les législateurs européens a été si féroce que Apple a accepté d’abandonner son connecteur Lightning et de passer enfin à l’USB-C avec l’iPhone 15 . Mais Apple (et nous sommes habitués avec Apple) cherche à contourner les exigences de la législation. Heureusement, il semble que le géant de la technologie ne s’en tirera pas à si bon compte.

Si vous êtes un passionné de technologie, l’écosystème Apple n’a plus besoin d’être présenté. Il a longtemps été la fierté et la puissance de la société de Cupertino. Toutefois, ces dernières années, Apple a été fortement critiquée pour son comportement anticoncurrentiel, notamment en ce qui concerne son connecteur propriétaire Lightning.